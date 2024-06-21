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物流科技公司NEXX引入長江實業集團為股東

智慧物流科技公司NEXX今日正式宣布，已引入長江實業集團成為其股東，唯未有披露投資金額及所持股權，雙方將尋求共同推動物流行業的智慧化發展。

引入長實為股東標誌著NEXX的發展里程碑，NEXX將加大投入到物流人工智能研發，積極布局全球市場，鞏固其在智慧物流領域的競爭地位。

長江實業集團為具領導地位跨國企業，以推動業務長期持續發展及增長為目標，一直強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略以加強固定收入基礎。同屬該集團的長江和記實業（0001）經營四項核心業務，計有港口及相關服務、基建、電訊及零售。

NEXX是首個以物流大模型為核心提供iWaaS（智慧倉儲即服務）的智慧物流科技平台。NEXX為企業和物流用家提供更靈活、更具成本效益和可擴展的庫存解決方案，幫助他們節省成本，提高運營效率和準確性。

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