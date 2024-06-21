引入長實為股東標誌著NEXX的發展里程碑， NEXX將加大投入到物流人工智能研發，積極布局全球市場，鞏固 其在智慧物流領域的競爭地位。

長江實業集團為具領導地位跨國企業，以推動業務長期持續發展及增 長為目標，一直強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略以加強固定 收入基礎。同屬該集團的長江和記實業（0001） 經營四項核心業務，計有港口及相關服務、基建、電訊及零售。

NEXX是首個以物流大模型為核心提供iWaaS（智慧倉儲即服務）的智慧物流科技平台。NEXX為企業和物流用家提供更靈活、更具成本效益和可擴展的庫 存解決方案，幫助他們節省成本，提高運營效率和準確性。

其他報道

香港首季儲值支付工具交易額1661億元 按季升1%

首季信用卡交易總額按年升9.1% 海外消費升近35%

中贛通信今起招股 一手入場費約2525元

匯豐：供應過剩高息環境夾擊 本港商業房地產價格仍需調整

吉利汽車洪少倫辭任執行董事

港5月整體消費物價指數升1.2% 略低於市場預期

GEM板新股元續科技今起招股 入場費約3030元

德勤：A股市場新股整體發行速度放緩應是暫時性的

港股收跌306點 藍籌股近乎全線向下 信義光能挫5.4% 恒大汽車逆市爆升56%

馬斯克稱正與首位人腦晶片受試者討論第二代晶片

匯豐：內房救市政策有執行困難 高質素內地樓料仍跌兩成

5月份個人破產宗數上升 財庫局：應以宏觀數據分析港經濟

香港據報擬發展低空經濟 規劃土地空間配合

友邦保誠宣布Airside於理財顧問設營運據點

滬深三大指數連跌三個交易日 滬指失守3000點 全周跌1.14%

德勤料全年有4至5隻集資額近80億的新股來港上市

人幣兌美元曾創年內新低 離岸迫近7.3

內地據報要求Visa和萬事達卡下調交易費

3 香港推出「1折Phone 搶」 機價最低168元

香港航空加強泰國招聘 料今年員工淨增500人

德勤下調本港今年新股集資額預測至最多800億元

電盈許漢卿及容海恩獲委任科技園公司董事

【有片：埋身擊】加密貨幣走勢反覆橫行 料後市以太幣較比特幣強