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匯豐：料更多獨角獸選擇在港上市 倡應更積極提升中型股流動性

匯豐發表報告，指早前與投資者及市場人士會面，認為香港作為中國內地與世界橋樑地位仍然清晰明確，預期將有更多獨角獸選擇在香港上市。雖然中美關係緊張，本港市場或進一步受地緣政治風險影響增加不確定，2019年以來外資在港投資減少，不過今年以來部分已經回歸，恒指近期上升受美國價值投資者支持。

匯豐又指，內地決策過程由上而下，並將國家安全和地緣政治置於市場運作之上，仍引起市場憂慮，因此資本市場若能更可預測，將有助於提升市場信心。報告引述國際貨幣基金組織（IMF）認為，人民銀行應該有更透明貨幣政策，並更多地使用利率工具。

對於如何進一步作出改善，匯豐引述部分投資者，敦促港交所（0388）應更積極改善市場流動性，特別是為了刺激中型企業的流動性，或者鼓勵有盈餘的公司更積極地向股東給予資本回報。該行看好港交所可從新股上市回升受惠。

匯豐認為，香港正在處於有利位置，滿足內地財富投資多元化到國際市場的需求。隨著供應鏈的發展，香港可以成為促進跨境投資和貿易的樞紐，因此可以考慮發展一個多幣種融資體系，並在人民幣方面進一步推動融資。

美國減息周期臨近，匯豐指投資者擔心股本回報率或會下降。該行認為香港持續錄得資金淨流入，今年以來存款增長已超過貸款增長，令存款競爭減少，帶動港元拆息和綜合資金成本下降。

匯豐認為，中銀香港（2388） 第二季將面臨溫和的淨息差壓力，但淨利息收入可能得到資產負債表增長的支持，經紀和投資收入亦應該受益於增加的資本市場活動。該行看好中銀香港，認為它具有良好的資本回報能力，另因為到美國降息預期推遲，淨息差可能會保持在較高水平。

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