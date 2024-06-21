該公司表示，虧損收窄主要是由於四川省自貢市物業發展項目於今年3月31日計提物業存貨減值撥備減少，公司按成本及可變現淨值之較低者計量物業存貨，及因物業賬面值超過其可回收金額而產生之減值虧損計提撥備。

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