此外，finimize指，匯控擬標售德國的基金管理子公司INKA和託管業 務，並吸引道富、法國巴黎銀行和Caceis參與競購， 但尚未落實以整體或單獨方式出售，而匯控對有關資產的整體目標估 值超過7億歐元。資料顯示，INKA於去年底管理約4000億歐 元資產，淨現金流入達到510億歐元，佔近22%市場佔有率。

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