文章日期：2024年6月21日 18:29
外媒finimize報道，匯控（0005）或考慮重整德國業務，包括傳將出售德國的財富管理部門予荷蘭銀行，料將使荷蘭銀行管理的資產增加260億歐元，使資產總額達到960億歐元。交易預計將在未來兩到三周內完成。
此外，finimize指，匯控擬標售德國的基金管理子公司INKA和託管業務，並吸引道富、法國巴黎銀行和Caceis參與競購，但尚未落實以整體或單獨方式出售，而匯控對有關資產的整體目標估值超過7億歐元。資料顯示，INKA於去年底管理約4000億歐元資產，淨現金流入達到510億歐元，佔近22%市場佔有率。
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