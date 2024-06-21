文章日期：2024年6月21日 18:19
天德化工（0609）公布，預期截至今年6月底止中期純利介乎約3600萬至4200萬元（人民幣，下同)，按年下降75%至78%。
該公司解釋，純利減少主要原因是期內整體經濟低迷，導致集團產品的售價進一步下滑，拖累毛利及毛利率大幅下降。
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