唐家成於港交所24周年酒會後會見傳媒時表示，將會把自己多年市場經驗，分享給港交所內的同事與管理層。他更稱自己「戴咗好多頂帽」，曾出任過港交所的上市委員會主席、證監會主席、政府的外匯資金委員會，以及市場流通量工作小組主席，形容自己非常清楚及了解市場人士的挑戰，很樂意聽取其意見，亦昐將收納的意見後繼續與各方合作，帶給港交所董事局，以幫助金融業界人士的問題。

唐家成提到，自己的「膊頭好重」，在位兩個月已見了很多交易所各部門的同事、香港金融業界不同的參與者，以及立法議員及監管機構，以了解他們所面臨工作的壓力與挑戰，及思考如何提升香港資本市場。

港交所行政總裁陳翊庭亦表示，她與中證監副主席方星於近日的陸家嘴論壇中會面，樂見方星海於論壇中提到，將加快內地企業到海外上市的備案審議，他更特別表明希望有更多公開招股（IPO）活動帶到香港。陳翊庭續指，希望下半年本港會出現更多大型IPO。另外，她亦提到港交所收窄股份買賣差價的公眾諮詢將於近期推出。