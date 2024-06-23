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煤氣兩年資本投資約19億提升供氣安全及可靠性

中華煤氣（0003）表示，為配合香港發展及提升供氣的安全及可靠性，過去兩年資本投資約19億元，主要用於管道設施和更新廠房機件等。並且，爲了應對本港極端天氣對本港公共服務的影響，煤氣公司已採取各種適應氣候韌性的措施，包括提升大埔煤氣廠的防洪設施、引入超音波技術檢查管道等，確保維持安全、可靠的燃氣供應。長遠而言，煤氣公司計劃分階段引入並使用零碳燃料替代化石燃料，致力於2050年或以前實現碳中和。

煤氣指，為配合國家「3060」雙碳目標和香港特區政府2050碳中和策略，公司計劃分階段引入並使用零碳燃料（例如綠色石腦油、綠色甲烷、綠色氫氣、綠色甲醇等）替代化石燃料，目標在2035年或以前將燃氣使用的總碳強度降低36%（與2019年基準年相比），達到0.15公斤二氧化碳當量╱千瓦時。

同時，煤氣透過不斷優化基礎設施以提高效率，避免不必要的甲烷排放，並使用天然氣和堆填區沼氣等低碳能源，進一步減少碳排放。

 

此外，煤氣亦為客戶提供低碳能源解決方案，減少範疇三排放量。包括積極鼓勵使用柴油蒸氣鍋爐的用戶，轉用較環保的煤氣蒸氣鍋爐，煤氣蒸氣鍋爐的碳排放，比傳統柴油蒸氣鍋爐低約12%，並可產生穩定且高品質的蒸氣。