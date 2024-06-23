保誠指在運作時力求將自由盈餘率維持在介乎175%至200%之間。假如就中期而言自由盈餘比率高於運作範圍，則在考慮到進行再投資以取得合適回報的機會以及在市場情況容許下，資本將回饋予股東。於2023年底，保誠的自由盈餘率為 242%。因此，經計及2023年第二次中期股息後，保誠決定將向股東回饋20億美元。

公告指，建議股份購回計劃的條款將根據在2024年股東週年大會上獲得的相關股東批准，以及隨後在2025年股東週年大會上將獲得的任何類似批准的條款。建議回饋資本的速度、時間及形式將視乎市場情況和實施時需要考慮的因素（包括給予第三方酌情權於禁售期執行交易及監管程序的完成）。股份購回將在倫敦證券交易所及╱或其他地方進行，惟將視爲公司在倫敦證券交易所進行股份購回處理。預計根據建議股份購回計劃購回的股份將會被註銷。

保誠擬繼續維持現行做法，透過在倫敦證券交易所及╱或其他地方進行回購，藉以中和因股份計劃及港交所（0388）的其他股份發行（包括未來可能實施的以股代息計劃）產生的攤薄效應。此類回購將於本次宣布的最多 20 億美元股份購回計劃之外進行。

此外，華康堯指，保誠股息政策維持不變。董事會仍預期2024年的年度股息增幅將介乎7%至9%。