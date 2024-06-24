moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌87點 夜期低水61點 L'OCCITANE、中燃等業績

美股向下，港股ADR跌87點或0.48%，報17942點，即月恒指夜期跌50點，報17968點，夜期低水61點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.11%，折合報380.21元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報71.86元；美團（3690）跌2.3%，折合報115.53元；匯控（0005）跌1.8%，折合報67.89元；建行（0939）跌0.9%，折合報5.68元。

道期現跌0.032%；標期現升0.04%；納期現升0.14%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現跌0.23%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.11%。

VIX指數隔晚跌0.6%或0.08點，報13.2點。

紐油現跌0.48%或0.39美元，報80.34美元；布油現跌0.48%或0.4美元，報84.83美元；金價現跌0.1%或2.44美元，報2319.54美元；LME 銅期貨隔晚跌1.78%或175.5美元，報9682.5美元。比特幣現跌1.23%或787.19美元，報62917.76美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.2535厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，L'OCCITANE（0973）、耀才證券金融（1428）、中國燃氣（0384）、英皇國際（0163）、經濟日報（0423）等。

謝瑞麟（0417）盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億。

美的置業（3990）以實物形式向股東分派房產開發及銷售業務。

保誠公布（2378）20億美元回購計劃，不遲於2026年中完成。

旭陽（1907）出售鄆城農商持股套現5420萬人幣。

煤氣（0003）兩年資本投資約19億提升供氣安全及可靠性。

橙天嘉禾（1132）逾3億元售台灣電影院股權，料賺2.7億元。

唐家成：港交所（0388）將繼續連繫國際與內地市場，會把自己經驗帶給交易所。

六福（0590）：約1800名香港客戶記錄被黑客提取，正聯絡或受影響客戶。

四洲集團（0374）盈警料全年少賺22%，惟核心盈利有增長。

匯控（0005）據報售德國財富管理部門，標售基金管理公司。

天德化工（0609）盈警，料中期盈利跌近八成。

富力地產（2777）內地被強制執行逾77億人幣。

融太集團（1172）料上財年虧損收窄至最多1.23億元。

吉利汽車（0175）洪少倫辭任執行董事。

 

其他報道

謝瑞麟盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億