個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.11%，折合報380.21元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報71.86元；美團（3690）跌2.3%，折合報115.53元；匯控（0005）跌1.8%，折合報67.89元；建行（0939）跌0.9%，折合報5.68元。

道期現跌0.032%；標期現升0.04%；納期現升0.14%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現跌0.23%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.11%。

VIX指數隔晚跌0.6%或0.08點，報13.2點。

紐油現跌0.48%或0.39美元，報80.34美元；布油現跌0.48%或0.4美元，報84.83美元；金價現跌0.1%或2.44美元，報2319.54美元；LME 銅期貨隔晚跌1.78%或175.5美元，報9682.5美元。比特幣現跌1.23%或787.19美元，報62917.76美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.2535厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，L'OCCITANE（0973）、耀才證券金融（1428）、中國燃氣（0384）、英皇國際（0163）、經濟日報（0423）等。

謝瑞麟（0417）盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億。

美的置業（3990）以實物形式向股東分派房產開發及銷售業務。

保誠公布（2378）20億美元回購計劃，不遲於2026年中完成。

旭陽（1907）出售鄆城農商持股套現5420萬人幣。

煤氣（0003）兩年資本投資約19億提升供氣安全及可靠性。

橙天嘉禾（1132）逾3億元售台灣電影院股權，料賺2.7億元。

唐家成：港交所（0388）將繼續連繫國際與內地市場，會把自己經驗帶給交易所。

六福（0590）：約1800名香港客戶記錄被黑客提取，正聯絡或受影響客戶。

四洲集團（0374）盈警料全年少賺22%，惟核心盈利有增長。

匯控（0005）據報售德國財富管理部門，標售基金管理公司。

天德化工（0609）盈警，料中期盈利跌近八成。

富力地產（2777）內地被強制執行逾77億人幣。

融太集團（1172）料上財年虧損收窄至最多1.23億元。

吉利汽車（0175）洪少倫辭任執行董事。

其他報道

謝瑞麟盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億