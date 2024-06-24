恒指今早低開122點或0.68%，報17906點，大市成交金額39億元；國指今早低開44點或0.69%，報6395點。恒生科技指數開市報3671點，跌0.81%。上升股份比例為5.43%，下跌為5.4%，無升跌為89.16%。
藍籌14隻升，40隻下跌，28隻無升跌。中升（0881）升1.15%，報12.28元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.65%，報375元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，14隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報140.6元，升2.78%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報375元，跌2.65%。
恒指10天線(18072.09點)跌穿50天線(18079.85點)。科指續低於10天線(3727.32點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，L'OCCITANE（0973）開市報33.05元，跌0.15%。耀才證券金融（1428）開市報1.75元，升1.16%。中國燃氣（0384）開市報7.21元，跌0.83%。英皇國際（0163）無成交，報0.38元。經濟日報（0423）無成交，報0.93元。
謝瑞麟（0417）盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億。無成交，報0.8元。
美的置業（3990）以實物形式向股東分派房產開發及銷售業務。開市報4.31元，升14.93%。
保誠公布（2378）20億美元回購計劃，不遲於2026年中完成。開市報72元，升3.15%。
旭陽（1907）出售鄆城農商持股套現5420萬人幣。無成交，報3元。
煤氣（0003）兩年資本投資約19億提升供氣安全及可靠性。開市報5.74元，無升跌。
橙天嘉禾（1132）逾3億元售台灣電影院股權，料賺2.7億元。開市報0.08元，升48.15%。
唐家成：港交所（0388）將繼續連繫國際與內地市場，會把自己經驗帶給交易所。開市報255元，跌0.93%。
六福（0590）：約1800名香港客戶記錄被黑客提取，正聯絡或受影響客戶。開市報17.02元，升1.67%。
四洲集團（0374）盈警料全年少賺22%，惟核心盈利有增長。無成交，報2.5元。
匯控（0005）據報售德國財富管理部門，標售基金管理公司。開市報67.8元，跌0.51%。
天德化工（0609）盈警，料中期盈利跌近八成。無成交，報1.15元。
富力地產（2777）內地被強制執行逾77億人幣。開市報0.92元，升2.22%。
融太集團（1172）料上財年虧損收窄至最多1.23億元。無成交，報0.034元。
吉利汽車（0175）洪少倫辭任執行董事。開市報8.87元，跌0.45%。
破頂股包括，企展控股（1808）創52周高，見4.57元，開市報4.57元，升4.1%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.3元；思摩爾國際（6969）創52周高，見10.5元，開市報10.5元，升12.06%。
創上市新低，包括高視醫療（2407）低見13元，開市報13元，跌5.8%。
創52周低，包括，百度（9888）低見86元，開市報86元，跌1.55%。
異動股
上升異動股，包括，橙天嘉禾（1132）開市報0.08元，升48.15%；美的置業（3990）開市報4.31元，升14.93%；中國疏浚環保（0871）開市報0.085元，升14.86%；亞洲實業集團（1737）開市報0.118元，升14.56%；飛揚集團（1901）開市報0.131元，升13.91%；宏光半導體（6908）開市報0.6元，升13.21%；域高國際控股（1621）開市報0.079元，升12.86%；長久股份（6959）開市報56.2元，升12.63%；思摩爾國際（6969）創52周高，見10.5元，開市報10.5元，升12.06%；南南資源（1229）開市報0.21元，升11.7%。
下跌異動股，包括，富銀融資股份（8452）開市報0.5元，跌7.41%；中國白銀集團（0815）開市報0.305元，跌6.15%；高視醫療（2407）創上市新低，見13元，開市報13元，跌5.8%；建德國際控股（0865）開市報0.019元，跌5%；天寶集團（1979）開市報1.16元，跌4.92%；汛和集團（1591）開市報0.026元，跌3.7%；都市麗人（2298）開市報0.205元，跌3.3%；朝雲集團（6601）開市報1.68元，跌2.89%；宏強控股（8262）開市報0.034元，跌2.86%；路勁（1098）開市報1.05元，跌2.78%；攜程（9961）開市報375元，跌2.65%。
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