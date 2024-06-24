恒指今早低開122點或0.68%，報17906點，大市成交金額39億元；國指今早低開44點或0.69%，報6395點。恒生科技指數開市報3671點，跌0.81%。上升股份比例為5.43%，下跌為5.4%，無升跌為89.16%。