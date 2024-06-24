港元現報7.8042元升值22點子，曾貶值最多1點子，報7.8065元，亦曾升值最多33點子，報7.8031元，是6月21日7.8017元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升15.36點子至4.405%，是5月31日後最高；1星期HIBOR升79.69點子至5.00441%，是3月28日後最高；2星期HIBOR升21.22點子至4.81006%，是3月27日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.2點子至4.7881%，是1月15日後最高；6個月期HIBOR跌0.29點子至4.8081%；12個月期HIBOR升0.04點子至4.98643%。

美元指數現報105.841升值0.045點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45971%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8666%，連續5日收窄，利差是2024年4月02日後最窄，當日差距為-0.8264%。

對上一次連續5日收窄，是2024年5月22日，當日利差報-0.9457%。

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