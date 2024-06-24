美期下跌，亞股普遍向下，港股連跌第3日，恒指、國指見一周低，科指見兩個月低，北水半日轉流出，暫終止連續26日流入。美股輝達自紀錄高點連挫兩天後，台積電大跌，並拖累台股在亞洲市場表現落後，韓國科技股指數Kosdaq緊隨其後。「假茅台鑒定」風波影響，上周跌破3000點的上證綜指繼續走低，貴州茅台對滬指拖累居前。
恒指今早低開122點，高位跌90點，低位跌238點，高低波幅148點。上升股份比例為13.16%，下跌為40.12%，無升跌為46.7%。
恒指半日跌183點或1.02%，報17844點，大市成交金額532億元；國指跌72點或1.12%，報6367點。恒生科技指數收報3636點，跌1.76%。
藍籌股成交金額227.09億元，佔大市成交42.68%；科指成份股成交金額113.58億元，佔大市成交21.34%；國指成份股成交金額194.66億元，佔大市成交36.59%。
24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少12.51%，至75.31億元，佔大市成交14.13%。牛熊證成交金額35.68億元，減少20.62%；窩輪成交金額39.62億元，減少3.64%。
藍籌12隻升，66隻下跌，4隻無升跌。萬洲（0288）升1.78%，收報5.16元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.84%，收報14.52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報30.15元，升2.38%；跌幅最大的是快手（1024）收報47.05元，跌4.66%。
恒指10天線(18065.94點)跌穿50天線(18078.62點)。科指續低於10天線(3723.78點)。
北水南下合計淨流出10.31億元，終止連續26日流入。
ESR（1821）：旗下物流REIT內地上市申請已獲批。收報10.48元，跌2.96%。
佳兆業（1638）清盤呈請聆訊押後至8月12日。收報0.129元，跌5.84%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，L'OCCITANE（0973）收報33.05元，跌0.15%。耀才證券金融（1428）收報1.76元，升1.73%。中國燃氣（0384）收報7.06元，跌2.89%。英皇國際（0163）收報0.37元，跌2.63%。經濟日報（0423）收報0.9元，跌3.23%。
謝瑞麟（0417）盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億。收報0.8元，無升跌。
美的置業（3990）以實物形式向股東分派房產開發及銷售業務。收報6.34元，升69.07%。
保誠公布（2378）20億美元回購計劃，不遲於2026年中完成。收報73.3元，升5.01%。
旭陽（1907）出售鄆城農商持股套現5420萬人幣。見52周低2.94元，收報2.97元，跌1%。
煤氣（0003）兩年資本投資約19億提升供氣安全及可靠性。收報5.75元，升0.17%。
橙天嘉禾（1132）逾3億元售台灣電影院股權，料賺2.7億元。收報0.069元，升27.78%。
唐家成：港交所（0388）將繼續連繫國際與內地市場，會把自己經驗帶給交易所。收報256元，跌0.54%。
六福（0590）：約1800名香港客戶記錄被黑客提取，正聯絡或受影響客戶。收報16.98元，升1.43%。
四洲集團（0374）盈警料全年少賺22%，惟核心盈利有增長。收報2.5元，無升跌。
匯控（0005）據報售德國財富管理部門，標售基金管理公司。收報67.35元，跌1.17%。
天德化工（0609）盈警，料中期盈利跌近八成。收報1.13元，跌1.74%。
富力地產（2777）內地被強制執行逾77億人幣。收報0.91元，升1.11%。
融太集團（1172）料上財年虧損收窄至最多1.23億元。收報0.034元，無升跌。
吉利汽車（0175）洪少倫辭任執行董事。收報8.68元，跌2.58%。
破頂股包括，樂艙物流（2490）創上市新高，見29.5元，收報28.85元，升3.04%；美中嘉和（2453）創上市新高，見44.35元，收報42.9元，升1.18%；趣致集團 （0917）創上市新高，見53.3元，收報53元，升8.72%；京城佳業（2210）創52周高，見4.46元，收報4.45元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.97元，收報0.96元，升2.13%；中船防務（0317）創52周高，見17.4元，收報16.1元，跌6.5%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.43元，收報0.36元，跌1.37%；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15元，收報15元，無升跌；未來發展控股（1259）創52周高，見0.082元，收報0.082元，無升跌；珩灣科技（1523）創52周高，見3.36元，收報3.36元，升3.7%；德林控股（1709）創52周高，見5.27元，收報5.09元，升0.2%；HPC HOLDINGS（1742）創52周高，見0.07元，收報0.07元，升16.67%。
37隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.136元，收報0.143元，跌10.63%；廣發証券（1776）低見6.59元，收報6.61元，跌1.34%；九毛九（9922）低見3.86元，收報3.91元，跌4.4%；呷哺呷哺（0520）低見1.43元，收報1.46元，跌2.01%；太古地產（1972）低見12.24元，收報12.34元，跌0.8%；九龍倉置業（1997）低見20.15元，收報20.45元，跌0.73%；中國聖牧 （1432）低見0.173元，收報0.184元，升1.1%；中國聖牧（1432）低見0.173元，收報0.184元，升1.1%；信能低碳（0145）低見0.172元，收報0.179元，跌7.25%；光啟科學（0439）低見0.47元，收報0.52元，無升跌。
55隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見17.14元，收報17.2元，跌1.6%；周生生（0116）低見7.35元，收報7.39元，升0.54%；新世界發展（0017）低見7.11元，收報7.2元，跌0.41%；新鴻基地產（0016）低見68.55元，收報68.95元，跌1.5%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.85元，跌1.13%；百度（9888）低見85.3元，收報85.65元，跌1.95%；恒隆地產（0101）低見6.52元，收報6.6元，跌0.6%；新地（0016）低見68.55元，收報68.95元，跌1.5%；中升（0881）低見11.94元，收報12.12元，跌0.16%；百度 （9888）低見85.3元，收報85.65元，跌1.95%。
異動股
上升異動股，包括，美的置業（3990）收報6.34元，升69.07%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.17元，收報0.147元，升37.38%；MINDTELL TECH（8611）收報0.084元，升31.25%；橙天嘉禾（1132）收報0.069元，升27.78%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.07元，升27.27%；錦藝集團控股（0565）收報0.315元，升27.02%；亞洲實業集團（1737）收報0.127元，升23.3%；東方（0018）收報0.43元，升21.13%；硅鑫集團（8349）收報0.8元，升17.65%。
下跌異動股，包括，君聖泰醫藥（2511）創上市新低，見1.89元，收報1.91元，跌46.8%；福晟國際（0627）收報1.1元，跌21.99%；東吳水泥（0695）見52周低1.24元，收報1.25元，跌20.38%；海納星空科技（8297）收報0.105元，跌16%；極兔速遞（1519）收報7元，跌15.97%；梧桐國際（0613）收報0.249元，跌15.59%；民生國際（0938）收報0.85元，跌15%；一元宇宙（1616）收報0.019元，跌13.64%；晉商銀行（2558）收報1.34元，跌13.55%；首創鉅大（1329）收報0.485元，跌13.39%。
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