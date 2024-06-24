美期下跌，亞股普遍向下，港股連跌第3日，恒指、國指見一周低，科指見兩個月低，北水半日轉流出，暫終止連續26日流入。美股輝達自紀錄高點連挫兩天後，台積電大跌，並拖累台股在亞洲市場表現落後，韓國科技股指數Kosdaq緊隨其後。「假茅台鑒定」風波影響，上周跌破3000點的上證綜指繼續走低，貴州茅台對滬指拖累居前。