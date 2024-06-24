內房股路勁（1098）上周公布，提呈要約及同意徵求尋求延長其債務還款期限並改善其整體財務狀況，並於今日澄清，提呈要約分配的最高現金金額為6000萬美元，其中現金3000萬美元用於接納及購買有效提呈的二零二四年票據；及6000萬美元及用於購買有效提呈的二零二四年票據的現金金額之差額，即不超過金額3000萬美元。
該差額分配用於接納及購買餘下票據，公司澄清，剩餘金額應構成公司可酌情用於償還或購回債務的現金金額；公司擬將該剩餘金額用於為其票據持有人的利益行事；以及特別是，倘提呈要約得以完成且有關各目標證券的特別決議案獲通過，則該剩餘金額，最多為 3000萬美元擬用於贖回當時未償還之票據本金，方式包括60%用於贖回二零二四年票據；及剩餘40%用於贖回餘下票據，盡可能平均劃撥該金額至每項餘下系列票據。
公司擬在同意徵求完成後，由相關發行人在8月15日前後，根據票據在到期前可隨時按面值贖回相關票據的權利，實施該等贖回。
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