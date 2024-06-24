該差額分配用於接納及購買餘下票據，公司澄清，剩餘金額應構成公司可酌情用於償還或購回債務的現金金額；公司擬將該剩餘金額用於為其票據持有人的利益行事；以及特別是，倘提呈要約得以完成且有關各目標證券的特別決議案獲通過，則該剩餘金額，最多為 3000萬美元擬用於贖回當時未償還之票據本金，方式包括60%用於贖回二零二四年票據；及剩餘40%用於贖回餘下票據，盡可能平均劃撥該金額至每項餘下系列票據。

公司擬在同意徵求完成後，由相關發行人在8月15日前後，根據票據在到期前可隨時按面值贖回相關票據的權利，實施該等贖回。

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