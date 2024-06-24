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花旗集團委任洪紀倫為香港區企業銀行主管

花旗集團宣布，委任洪紀倫為香港區企業銀行主管，於2024年8月19日生效，接替於2月獲委任為花旗商業銀行香港區主管的鄭再再。

履新後，洪紀倫將負責花旗集團企業銀行香港區的業務及策略，客戶涵蓋本地頂尖企業、公營機構、金融機構及跨國客戶等。他將向日本、北亞及澳洲區域企業銀行主管Kaleem Rizvi及花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉匯報，並將加入花旗香港執行委員會。

洪紀倫累積逾20年銀行業豐富經驗。在擔任現職前，他於滙豐擔任多個高層職位，包括香港企業業務主管，負責香港及中國企業和跨國公司客戶。

花旗在香港服務愈1,000名機構客戶，包括超過600家跨國企業和150家香港本地企業。

Kaleem Rizvi表示，很高興洪紀倫加盟花旗，並期待他為我們進一步發展香港企業銀行業務注入動力。他為藍籌公司擔當各種策略諮詢和融資方面的工作屢獲佳績，並有穩健的客戶關係，將令花旗領先的企業銀行業務更添優勢。

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