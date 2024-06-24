moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

順豐香港推出B2B冷運一站式物流方案

順豐香港宣布，推出冷運一站式物流方案，包括機場提貨、冷凍倉儲、定制標籤及包裝，以至溫控配送等全流程專業服務，適用於生鮮食材、蔬果鮮花零售或電商、醫藥等不同業務場景。

該公司首席市場官劉智宏表示，因應市場需求，順豐香港開拓B2B商業客戶市場，針對各行業對冷鏈物流的需求痛點，增設機場提貨、冷凍倉儲等貼合客戶需求之服務，為客戶提供高效、可靠、便捷的冷鏈解決方案。

順豐香港新服務為客戶提供機場提貨、海關清關、派送至指定地點等服務，協助客戶輕鬆完成貨物進口及提貨。提貨過程中，由順豐香港冷運專車配送，支持配送至多個目的地，亦可配送至順豐香港冷凍倉庫，形成「機場提貨+倉儲+配送」的冷鏈綜合服務。

當貨物由機場運送至順豐香港冷凍倉庫後，順豐香港會因應客戶需求，為客戶提供完善的定制化倉儲服務。順豐香港冷凍倉儲占地面積高達15萬呎，且支持多溫區倉儲，即急凍（-18至-15℃）、冰鮮（0至4℃）、恆溫（17至22℃）；可協助客戶進行貨品管理、包裝分揀及訂單處理。針對不同商品之溫度、包裝、以及派送要求，順豐香港亦可支援定制標簽服務，如客戶logo、營養標簽等。

 

其他報道

花旗集團委任洪紀倫為香港區企業銀行主管

【有片：埋身擊】道指期貨處大型橫行三角形 料後市波幅收窄

路勁：提呈要約分配最高現金金額為6000萬美元

曹云生辭任巨濤海洋石油首席執行官 唐暉獲委任總裁

恒生推800億元可持續發展 Power Up 融資基金

恒指半日跌183點 科指跌1.7%見兩個月低 北水終止連續26日流入

滬深三大指數半日向下 深證成指跌穿9000點

字節跳動據報與博通合作開發AI處理器

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR近3個月高

中國據報設立救助基金 規模達數千億人幣 防止金融機構突然倒閉

渣打：香港可持續債務巿場於2023年按年增長236% 領先於亞洲地區

ESR：旗下物流REIT內地上市申請已獲批

佳兆業清盤呈請聆訊押後至8月12日

據報蘋果與Meta就AI合作進行磋商

日圓貶值見34年低 官員：做好全日干預準備

滬深三大指數全線低開 人行進行500億人幣逆回購

恒指低開122點 10天線跌穿50天線 科指跌0.8%

港股ADR跌87點 夜期低水61點 L'OCCITANE、中燃等業績

謝瑞麟盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億

Workday數據庫模型方案 增酒店零售餐飲客戶

 