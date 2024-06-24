該公司首席市場官劉智宏表示，因應市場需求，順豐香港開拓B2B商業客戶市場，針對各行業對冷鏈物流的需求痛點，增設機場提貨、冷凍倉儲等貼合客戶需求之服務，為客戶提供高效、可靠、便捷的冷鏈解決方案。

順豐香港新服務為客戶提供機場提貨、海關清關、派送至指定地點等服務，協助客戶輕鬆完成貨物進口及提貨。提貨過程中，由順豐香港冷運專車配送，支持配送至多個目的地，亦可配送至順豐香港冷凍倉庫，形成「機場提貨+倉儲+配送」的冷鏈綜合服務。

當貨物由機場運送至順豐香港冷凍倉庫後，順豐香港會因應客戶需求，為客戶提供完善的定制化倉儲服務。順豐香港冷凍倉儲占地面積高達15萬呎，且支持多溫區倉儲，即急凍（-18至-15℃）、冰鮮（0至4℃）、恆溫（17至22℃）；可協助客戶進行貨品管理、包裝分揀及訂單處理。針對不同商品之溫度、包裝、以及派送要求，順豐香港亦可支援定制標簽服務，如客戶logo、營養標簽等。

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