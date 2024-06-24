置地指，成都光環的零售項目預租率已接近90%，反映當地消費者對創新零售體驗的熱切需求。

成都光環是一座綜合商用物業，總樓面面積約22萬平方米（約237萬平方呎），提供零售、餐飲、休閒娛樂、寫字樓、酒店及商業等體驗。成都光環擁有共7層高約11萬平方米（約118萬平方呎）的大型購物空間供顧客探索，並設有面積約九萬平方米（約97萬平方呎）的兩座甲級寫字樓「光環中心」服務當地總部企業。

此外，該綜合商用物業亦連接面積約2.2萬平方米（約24萬平方呎）的凱悅酒店，進一步豐富了成都光環所匯聚的多元休閒娛樂、餐飲和藝術體驗。

置地公司中國物業發展及投資執行董事凌常峰指，置地公司以旗下「中環」和「光環」兩大商用物業系列雙管齊下，積極開拓中國充滿活力的商業地產市場。成渝經濟圈是西南地區的商業與消費增長引擎，成都光環的開幕標誌着置地在區內實現重要的發展里程碑。這個項目更體現了集團致力打造結合創新理念、可持續發展與具地方特色的商業地標，為重塑城市景觀注入活力。

未來五年，集團計劃在中國7座城市合共推出10個新商業項目，預計新增的權益總零售可出租面積達36萬平方米（約388萬平方呎）。新項目將與現有位於香港、澳門、北京、重慶和上海的商用物業共同形成更全面的業務佈局，並將置地公司在中國的商用物業項目總數增至十七個。

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