此次西安經發物業引入三家基石投資者，分別為天博診斷、西安盯準、及Reynold Lemkins，禁售期分別爲十二個月、十二個月及六個月，總投資額約5380萬元。假設發售價為8.4港元（即發售價範圍的中位數），基石投資者將認購的發售股份總數將為640.59萬股發售股份，佔全球發售的發售股份約38.4%、全球發售完成後已發行H股約38.4%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約9.6%（假設超額配股權未獲行使）。

根據中指院的資料，按截至2023年12月31日的陝西省在管建築面積計，該公司佔市場份額約1.8%，於2023年在陝西省運營的物業管理服務提供商中排名第三。財務方面，公司自2021年起持續盈利。2023年公司盈利5101.8萬元人民幣，按年增加36.3%；收益8.6億元人民幣，按年增加21.9%。

所得款項淨額約1.05億元，其中的53.8%將用於尋求收購專注於向公共、住宅及商業物業（如學校、醫院、政府大樓、商業綜合樓及產業園）提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司；20.6%用於將汽油車替換成新能源汽車，降低城市服務成本；10.5%用於進一步開發智慧物業管理系統；5.1%用於從多樣化渠道招聘人才；10%用於營運資金以滿足預期有機增長及服務多樣化。