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恒指收市跌幅收窄至0.81點 北水流入斷纜 大市成交964億

美期回升，A股尾段重拾跌勢，但港股尾段則跌幅收窄，以接近全日高位收市，恒指10天線今早曾跌穿50天線。北水終止連續26日流入。市場疲弱內地上市的ETF成交上升，華泰柏瑞滬深300ETF成交額超過73億元人民幣，創下三月初以來新高。港股成交最多的股份是盈富基金（2800），達72億。

A股方面，中國滬深北交易所恢復受理IPO引發擔憂，A股主要股指普遍下挫，上證見近3個月低並抹去今年全部升幅，科創50指數也創下近四個月最大下跌。中國財政收入創一年多來最大降幅 圍繞年內調整預算的預期升溫。

市場關注美國、法國本周分別將有首場總統辯論，以及立法選舉第一輪投票。日圓反覆，兌港元曾見34年最弱，日股逆市上升，亞股普遍向下。

恒指今早低開122點，高位升4點，低位跌238點，高低波幅243點。上升股份比例為19.82%，下跌為44.22%，無升跌為35.94%。

恒指收市跌0.81點，報18027點，大市成交金額964億元，較上日減少25.26%，是6月18日923.42億元成交後最少；國指升1點或0.02%，報6441點。恒生科技指數收報3677點，跌0.65%。

藍籌股成交金額457.84億元，佔大市成交47.49%；科指成份股成交金額220.34億元，佔大市成交22.85%；國指成份股成交金額389.87億元，佔大市成交40.44%。

24隻雙櫃台股，總成交0.9億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.92%，至84.42億元，佔大市成交8.75%。牛熊證成交金額40.01億元，減少10.99%；窩輪成交金額44.4億元，增加7.98%。

藍籌39隻升，37隻下跌，6隻無升跌。百威（1876）升3.19%，收報9.05元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌3.44%，收報17.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報15.96元，升3.23%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.3元，跌5.09%。

恒指10天線(18084.22點)今早曾跌穿50天線(18082.28點)。科指續低於10天線(3727.91點)。

北水南下合計淨流出21.19億元，終止連續26日流入。

午後消息股表現

野村上調比亞迪（1211）目標價至305元。收報237.6元，升0.59%。

路勁（1098）：提呈要約分配最高現金金額為6000萬美元。收報1.08元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

ESR（1821）：旗下物流REIT內地上市申請已獲批。收報10.68元，跌1.11%。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊押後至8月12日。收報0.13元，跌5.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，L'OCCITANE（0973）收報33.25元，升0.45%。耀才證券金融（1428）收報1.76元，升1.73%。中國燃氣（0384）收報7.14元，跌1.79%。英皇國際（0163）收報0.385元，升1.32%。經濟日報（0423）收報0.93元，無升跌。

謝瑞麟（0417）盈警 料虧損3.7億至3.8億 早前估2.2億。收報0.79元，跌1.25%。

美的置業（3990）以實物形式向股東分派房產開發及銷售業務。收報6.37元，升69.87%。

保誠公布（2378）20億美元回購計劃，不遲於2026年中完成。收報74元，升6.02%。

旭陽（1907）出售鄆城農商持股套現5420萬人幣。見52周低2.94元，收報2.96元，跌1.33%。

煤氣（0003）兩年資本投資約19億提升供氣安全及可靠性。收報5.84元，升1.74%。

橙天嘉禾（1132）逾3億元售台灣電影院股權，料賺2.7億元。收報0.061元，升12.96%。

唐家成：港交所（0388）將繼續連繫國際與內地市場，會把自己經驗帶給交易所。收報257.8元，升0.16%。

六福（0590）：約1800名香港客戶記錄被黑客提取，正聯絡或受影響客戶。收報17元，升1.55%。

四洲集團（0374）盈警料全年少賺22%，惟核心盈利有增長。收報2.5元，無升跌。

匯控（0005）據報售德國財富管理部門，標售基金管理公司。收報67.85元，跌0.44%。

天德化工（0609）盈警，料中期盈利跌近八成。收報1.11元，跌3.48%。

富力地產（2777）內地被強制執行逾77億人幣。收報0.92元，升2.22%。

融太集團（1172）料上財年虧損收窄至最多1.23億元。收報0.034元，無升跌。

吉利汽車（0175）洪少倫辭任執行董事。收報8.81元，跌1.12%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.2元，收報14.14元，升8.77%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見883.75元，收報883元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.2元，收報1134.2元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.6元，收報557.6元，升0.03%；樂艙物流（2490）創上市新高，見29.6元，收報28.8元，升2.86%；美中嘉和（2453）創上市新高，見44.35元，收報44元，升3.77%；趣致集團 （0917）創上市新高，見53.5元，收報52.9元，升8.51%；京城佳業（2210）創52周高，見4.52元，收報4.5元，升1.12%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.97元，收報0.95元，升1.06%；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，無升跌；NANYANG HOLD（0212）創52周高，見26.5元，收報26.5元，無升跌；中船防務（0317）創52周高，見17.4元，收報16.6元，跌3.6%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.43元，收報0.355元，跌2.74%；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15元，收報15元，無升跌；未來發展控股（1259）創52周高，見0.082元，收報0.081元，跌1.22%；新龍移動（1362）創52周高，見0.375元，收報0.375元，無升跌。

破底股方面

47隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信中國（3301）低見0.131元，收報0.137元，跌7.43%；中梁（2772）低見0.13元，收報0.139元，跌13.13%；廣發証券（1776）低見6.57元，收報6.63元，跌1.04%；廣汽集團（2238）低見2.92元，收報2.94元，跌1.34%；九毛九（9922）低見3.86元，收報3.98元，跌2.69%；呷哺呷哺（0520）低見1.43元，收報1.46元，跌2.01%；太古地產（1972）低見12.12元，收報12.4元，跌0.32%；九龍倉置業（1997）低見20.15元，收報20.55元，跌0.24%；中國聖牧 （1432）低見0.173元，收報0.189元，升3.85%；中國聖牧（1432）低見0.173元，收報0.189元，升3.85%。

81隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見17.14元，收報17.36元，跌0.69%；周生生（0116）低見7.34元，收報7.38元，升0.41%；新世界發展（0017）低見7.11元，收報7.26元，升0.41%；新鴻基地產（0016）低見68.55元，收報69.4元，跌0.86%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.86元，跌1.01%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；百度（9888）低見85.3元，收報86.35元，跌1.14%；恒隆地產（0101）低見6.52元，收報6.63元，跌0.15%；新地（0016）低見68.55元，收報69.4元，跌0.86%。

異動股

上升異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.186元，收報0.186元，升73.83%；美的置業（3990）收報6.37元，升69.87%；太和控股（0718）收報0.039元，升30%；MINDTELL TECH（8611）收報0.083元，升29.69%；璋利國際（1693）收報0.04元，升25%；中建富通（0138）收報0.12元，升22.45%；長久股份（6959）收報60.7元，升21.64%；高維科技（2086）收報0.6元，升20%；東方（0018）收報0.425元，升19.72%。

下跌異動股，包括，君聖泰醫藥（2511）創上市新低，見1.38元，收報1.52元，跌57.66%；民生國際（0938）收報0.79元，跌21%；蓮和醫療（0928）收報0.061元，跌17.57%；天彩控股（3882）見52周低0.4元，收報0.435元，跌16.35%；首創鉅大（1329）收報0.47元，跌16.07%；新銳醫藥（6108）收報0.043元，跌15.69%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.161元，收報0.163元，跌15.54%；恒大汽車（0708）收報0.39元，跌15.22%。

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