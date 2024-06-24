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保誠：現時股價未反映公司公允值 兩年回購約等於8%現有股份

保誠（2378）公布將在未來兩年進行20億美元回購，股價今日急升6%。執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）指約等於現有股份約8%，今年股息增長7%至9%亦保持不變。他認為今年首季不計及經濟影響的新業務利潤有雙位數按年增長，加上去年業務表現，現時股價未能反映公司的公充值，股價表現使他們認為有需要盡快啟動回購。

華康堯指，他們回購具有財政紀律，保留財政和資本能力，繼續帶動亞洲和非洲市場增長，重申去年公布在2022年至2027年期間的新業務利潤，每年平均增長率在15%至20%，淨營運自由盈餘在2027年增至44億美元的目標不變。

至於今年第二季表現，華康堯指年度保費等值銷售額（APE）按年增長趨勢，第一季相若，去年上半年表現相當強勁，高基數在今年上半年會有明顯影響。按固定匯率計算，保誠首季APE按年增7%。

保誠於公告指，繼續優先投資於能帶來可觀回報的内生新業務，及提升公司能力，並甄選伙伴合作機遇。華康堯表示，他們會在已有強大代理渠道的主要市場，加強銀行保險業務，以增進業務多元化，不過相關銀保合作規模相對較小，集中在單一市場而非大型的區域性合作。

保誠中期目標將自由盈餘率由去年底的242%，降至175%至200%，保誠財務總監Ben Bulmer指，過去該行較着重發展發展「分紅型」儲蓄產品、單位相連業務和健康及保障業務，預期自由盈餘受壓時波動性相對較低。

至於當股價回升至一定程度，會否將回購轉為普通派息，他指會視乎市場情况、股東回報和整體儲備而定。華康堯則未有直接回應是否會在股價上升後完成回購計劃，表示會監察股價表現。

保誠去年8月公布將在核心能力投資10億美元，主要在客戶、分銷、健康及技術領域，Ben Bulmer表示去年已投資1.3億美元，今年和明年將會在服務上加快投資。

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