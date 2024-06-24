君聖泰今日成交量亦較以往多，成交量達1.25億股，成交量亦為上市以來最多，而過去一個月內單日成交量最多僅為約920萬股。

君聖泰於5月24日之前，君聖泰於中央結算系統（CCASS）持股量，大部分時間均維持於2419萬股，佔已發行股份的4.69%。而當日有大批實體股票存入於CCASS內，24日當天系統內的持股則增至1.32億股，佔已發行股份的25.68%。而當日後亦陸續有股份存入系統內，或有股東於早於一個月前，已為其沽售解禁股份作部署。

截至上述相關人士的禁售期6月21日，君聖泰於CCASS的持股已增至2.48億股，佔已發行股份的48.27%。

君聖泰醫藥於去年12月22日正式掛牌，當時招股價為11.5元，上市後其股價一直受壓。據招股書顯示，海普瑞及相關實體於上市後成為公司單一最大股東組別，持有股份佔已發行股份總數約26.27%。

其他報道

保誠：現時股價未反映公司公允值 兩年回購約等於8%現有股份

恒指收市跌幅收窄至0.81點 北水流入斷纜 大市成交964億

Zara中國競爭對手UR考慮在香港上市 目標集資1億美元

大摩降國泰評級至「與大市同步」 目標價下調23%至8.1元

野村上調比亞迪目標價至305元

滬深三大指數連跌四個交易日 滬指跌1.8%

置地成都首個獨資商用物業項目 上周六開幕

順豐香港推出B2B冷運一站式物流方案

花旗集團委任洪紀倫為香港區企業銀行主管