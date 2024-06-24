再有半新股禁售股結束後股價大瀉，君聖泰醫藥（2511）其上市前股東共3.25億股、佔公司已發行股份63.18%的股份，以及AIC集團及相關股份激勵計劃項下的承授人共1.55億股股份、佔已發行股份30.21%的股份，其禁售期最後一天為上周五（21日），即今日解禁。君聖泰醫藥今收報1.52元，大瀉57%，跌至上市以來低位，成交額2.25億元。
君聖泰今日成交量亦較以往多，成交量達1.25億股，成交量亦為上市以來最多，而過去一個月內單日成交量最多僅為約920萬股。
君聖泰於5月24日之前，君聖泰於中央結算系統（CCASS）持股量，大部分時間均維持於2419萬股，佔已發行股份的4.69%。而當日有大批實體股票存入於CCASS內，24日當天系統內的持股則增至1.32億股，佔已發行股份的25.68%。而當日後亦陸續有股份存入系統內，或有股東於早於一個月前，已為其沽售解禁股份作部署。
截至上述相關人士的禁售期6月21日，君聖泰於CCASS的持股已增至2.48億股，佔已發行股份的48.27%。
君聖泰醫藥於去年12月22日正式掛牌，當時招股價為11.5元，上市後其股價一直受壓。據招股書顯示，海普瑞及相關實體於上市後成為公司單一最大股東組別，持有股份佔已發行股份總數約26.27%。
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