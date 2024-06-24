moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

君聖泰醫藥有股東禁售期解禁 今大瀉57%至1.52元

再有半新股禁售股結束後股價大瀉，君聖泰醫藥（2511）其上市前股東共3.25億股、佔公司已發行股份63.18%的股份，以及AIC集團及相關股份激勵計劃項下的承授人共1.55億股股份、佔已發行股份30.21%的股份，其禁售期最後一天為上周五（21日），即今日解禁。君聖泰醫藥今收報1.52元，大瀉57%，跌至上市以來低位，成交額2.25億元。

君聖泰今日成交量亦較以往多，成交量達1.25億股，成交量亦為上市以來最多，而過去一個月內單日成交量最多僅為約920萬股。

君聖泰於5月24日之前，君聖泰於中央結算系統（CCASS）持股量，大部分時間均維持於2419萬股，佔已發行股份的4.69%。而當日有大批實體股票存入於CCASS內，24日當天系統內的持股則增至1.32億股，佔已發行股份的25.68%。而當日後亦陸續有股份存入系統內，或有股東於早於一個月前，已為其沽售解禁股份作部署。

截至上述相關人士的禁售期6月21日，君聖泰於CCASS的持股已增至2.48億股，佔已發行股份的48.27%。

君聖泰醫藥於去年12月22日正式掛牌，當時招股價為11.5元，上市後其股價一直受壓。據招股書顯示，海普瑞及相關實體於上市後成為公司單一最大股東組別，持有股份佔已發行股份總數約26.27%。

 

其他報道

保誠：現時股價未反映公司公允值 兩年回購約等於8%現有股份

恒指收市跌幅收窄至0.81點 北水流入斷纜 大市成交964億

Zara中國競爭對手UR考慮在香港上市 目標集資1億美元

大摩降國泰評級至「與大市同步」 目標價下調23%至8.1元

野村上調比亞迪目標價至305元

滬深三大指數連跌四個交易日 滬指跌1.8%

置地成都首個獨資商用物業項目 上周六開幕

順豐香港推出B2B冷運一站式物流方案

花旗集團委任洪紀倫為香港區企業銀行主管