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歐舒丹全年盈利倒退18% 私有化期間不派末期息

歐舒丹（0973）公布，截至2024年3月底的全年純利按年跌18.4%至9389萬歐元（下同），每股基本盈利為0.064元，由於私有化建議，董事會不建議派末期息。

集團全年銷售淨額按年升19.1%至25.42億元，按固定匯率計算則為升24.1%，全年毛利率79.3%，按年跌1.2個百分點；經營溢利達2.33億元，經營利潤率為9.2%，主要是由於增加分配到主要品牌在戰略性市場及渠道中的營銷投資。

集團維持強勁的銷售勢頭，銷售增長乃主要受Sol de Janeiro的持續領先表現及L’OCCITANE en Provence的穩定表現，是由於中國市場持續穩定增長所致帶動。

公司的零售地點總數按年增增加266個或9.6%至3,040個。自營零售店數量由按年淨增一間至1,363個。

按地區劃分表現，美洲繼續按固定匯率計算以63%增長作為增長最快地區，乃受惠於Sol de Janeiro加快增長。亞太地區按固定匯率計算實現6.3%可觀增長，主要是由於中國市場按固定匯率計算強勁增長19.3%，其乃受惠於L’OCCITANE en Provence以及ELEMIS的持續發展。

歐洲、中東及非洲按固定匯率計算增長4%，主要是由於Erborian及Sol de Janeiro業績極為理想。撇除俄羅斯，歐洲、中東及非洲按固定匯率計算增長6%。

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