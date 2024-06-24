積金局公布，截至2024年3月底，強積金總資產值為1.18萬億元，較10年前增加129%。自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報均為3.8%，高於同期的年率化通脹率1.8%。這兩類基金的累積淨回報分別為138%及136%。

積金局指出，截至2024年3月底，331萬個強積金帳戶有投資俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)下的成分基金，約佔全部1110萬個強積金帳戶三成；有關投資總資產值為1177.6億元，佔強積金總資產值一成。

截至今年3月底，其核心累積基金及65歲後基金分別平均錄得6.0%及2.0%的年率化淨回報。這兩類基金的累積淨回報分別為50.2%及14.6%。

截至今年3月底，強積金可扣稅自願性供款帳戶數目7.6萬個，比去年同期上升10%。

今年首季，強積金已收總供款共228.9億元，較對上一季增加7%，其中171.1億元或75%為強制性供款及57.8億元或25%為自願性供款。已支付權益總額共97.9億元，較對上一季減少2%。

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