收入方面，集團證券經紀佣金收入錄得23.2億元，佔總營業額27.4%，按年跌30.1%；本年度錄得香港期貨及期權經紀佣金收入達12.2億元，按年跌9.9%，佔總營業額14.4%；由於外圍環境不穩，令投資意欲下降，本年度環球期貨經紀佣金收入為7930萬元，按年跌30.7%，佔總營業額9.4%；股票期權經紀佣金收入為1210萬元，按年跌17.7%，佔總營業額1.4%；來自首次公開發售經紀業務之佣金收入100萬元，按年跌57.7%；首次公開發售融資利息收入上升30.6%至100萬元。

集團之日均孖展借貸下跌9.8%至54.3億元，在香港銀行同業拆息率上升帶動下，孖展融資利息收入為3.92億元，按年升41.6%，佔總營業額46.3%。期內來自按公平值計入損益之金融資產的投資虧損為1510萬元，2023年同期為330萬元。

期內經營開支較上年度上升24.5%，為6.31億元；純利率輕微下跌至66.0%2023年同期為70.4%。

公司指，未來會繼續開拓多元化環球金融產品、推動數碼化投資服務、鞏固根基，強化銷售網、加強網上交易安全度。

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