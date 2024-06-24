中國燃氣（0384）公布截至今年3月31日的全年業績，年內純利為31.85億元，按年跌25.8%。集團每股盈利為0.59元，按年跌26%。派每股末期息0.35元，計及中期息0.15元後，全年每股派0.5元，派息比率達84.7%。
中國燃氣年內收入為814億元，按年跌11.5%。毛利為113億元，按年跌6.1%。整體毛利潤率為13.9%，較去年同期升0.8個百分點。
集團表示，海外方面受國家間的競爭加劇，促使貿易保護主義上升，限制跨國資本和貿易的自由流動，並對需求產生了抑制作用。而國內則受工業產出增長疲軟影響，工業用氣需求不振，影響了城市燃氣總體氣量。
截至今年3月31日，中國燃氣自由性現金流達42.89億元，較去年同期的25.2億元，按年升七成。集團表示，有效地控制資本開支，加強資金回收。
展望方面，中國燃氣表示將繼續推動天然氣上下游價格聯動機制，及配氣價格成本監審等政策落地，盡早實現居民燃氣價格順價。另外，集團亦表示數字化轉型為推動集團未來發展的關鍵，將加速實施數字化轉型，構建數字化平台。
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