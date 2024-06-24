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致豐工業電子伙中石油合營公司 於哈薩克斯坦擴充電業務

致豐工業電子（1710）表示，旗下DELTRIX (Kazakhstan) LIMITED，於本月21日與中國石油與哈薩克斯坦當地企業合作成立的成品油終端銷售企業Sinooil簽署全面合作協議，將在Sinooil在哈薩克斯坦自營的143個加油站全力部署充電樁、建立電動車充電站及相關配套設施。

該公司主席黃思齊表示，在哈薩克斯坦獲得143個可供發展充電站的地標是致豐一項重要的成就。這將為集團在該中亞地區的發展和服務提供絕佳的基礎。致豐在制定一個計劃，包括每個充電站的戰略位置、規劃、建設時間表和預算的同時，亦會制定營銷策略，推廣其全方位充電站服務，吸引更多用戶和合作伙伴。

他續稱，以提供智能充電椿及其相關服務的功能及體系實為起點，致豐將加入新能源業務供應鏈互聯生態的營運模式。配合自家設計及製造的智能屏幕和售賣及資訊系統，發展智能電商業務、廣告播放及供應鏈金融匯兌服務，並實現以Deltrix平台售賣新能源相關設備。

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