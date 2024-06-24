該公司主席黃思齊表示，在哈薩克斯坦獲得143個可供發展充電站的地標是致豐一項重要的成就。這將為集團在該中亞地區的發展和服務提供絕佳的基礎。致豐在制定一個計劃，包括每個充電站的戰略位置、規劃、建設時間表和預算的同時，亦會制定營銷策略，推廣其全方位充電站服務，吸引更多用戶和合作伙伴。

他續稱，以提供智能充電椿及其相關服務的功能及體系實為起點，致豐將加入新能源業務供應鏈互聯生態的營運模式。配合自家設計及製造的智能屏幕和售賣及資訊系統，發展智能電商業務、廣告播放及供應鏈金融匯兌服務，並實現以Deltrix平台售賣新能源相關設備。

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