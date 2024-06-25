道瓊斯工業平均指數收漲260點，升幅0.67%，報39411點。標普500指數收跌16點，跌幅0.31%，報5447點。納斯達克綜合指數收跌192點，或1.09%，報17496點。

高盛升2.65%，報462.09美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻78點，而Salesforce跌2.09%，報239.94元，拖累道指33點。

科技股方面，蘋果收市報208.14元，升0.31%，谷歌母公司Alphabet收市報179.22元，跌0.22%，亞馬遜收市報185.57元，跌1.85%，Facebook收市報498.91元，升0.83%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.73%，報518點。德國DAX指數收漲0.9%，報18325點；法國CAC 40指數漲1.03%，報7706點；英國富時100指數收漲0.54%，報8281點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.3%，報5984點。

美國2年期債息曾跌最多0.32%，低見4.717厘，是6月21日4.6917厘後最低。收市報4.7234厘，是6月19日後收市新低，當日報4.712厘。連跌2日，累計跌0.0138厘，對上一次連跌2日是6月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月19日。

美國10年期債息曾跌最多0.73%，是6月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.05%。低見4.2244厘，是6月21日4.2148厘後最低。收市報4.2321厘，是6月19日後收市新低，當日報4.2227厘。連跌2日，累計跌0.0273厘，對上一次連跌2日是6月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月19日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至49.552基點，是6月20日49.662基點後最闊。收市報49.552基點，是6月19日後收市最闊，當日報49.569基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至113.971基點，是6月21日118.575基點後最闊。收市報112.459基點，是6月19日後收市最闊，當日報116.402基點。

金龍指數曾升最多1.88%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為2.67%。高見6018.6點，是6月20日6041.53點後最高。收市報5984.17點，是6月18日後收市新高，當日報6024.12點。

道指曾升最多1.08%，是5月31日後最大升幅，當日升幅為1.6%。高見39571.23點，是5月23日39694.95點後最高。收市報39411.21點，是5月22日後收市新高，當日報39671.04點。連升5日，累計升822.05點，對上一次連升5日是5月7日。

標指曾跌最多0.31%，是6月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.39%。低見5447.59點，是6月17日5420.4點後最低。收市報5447.87點，是6月14日後收市新低，當日報5431.6點。連跌3日，累計跌39.16點，對上一次連跌3日是4月16日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月30日。

納指曾跌最多1.1%，是6月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.18%。低見17494.02點，是6月12日17490.64點後最低。收市報17496.82點，是6月11日後收市新低，當日報17343.55點。連跌3日，累計跌365.41點，對上一次連跌3日是5月31日。第1日陰燭。

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