moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升62點 夜期高水117點 旺旺、包浩斯等業績

美股個別發展，港股ADR升62點或0.34%，報18089點，即月恒指夜期升83點，報18145點，夜期高水117點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.47%，折合報382.2元；阿里巴巴（9988）升1.52%，折合報72.99元；美團（3690）升0%，折合報115.59元；匯控（0005）升1.31%，折合報68.82元；建行（0939）升1.37%，折合報5.77元。

道期現升0.05%；標期現跌0.009%；納期現升0.04%。日本東證指數現升0.92%；韓國KOSPI指數現升0.19%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.63%。

VIX指數隔晚升0.98%或0.13點，報13.33點。

紐油現升0.12%或0.1美元，報81.73美元；布油現升0.08%或0.07美元，報86.08美元；金價現跌0.24%或5.64美元，報2329.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.22%或21.5美元，報9661美元。比特幣現升1.53%或910.13美元，報60384.86美元；美國10年期債息無升跌，報4.2321厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，包浩斯（0483）、中國旺旺（0151）、震雄集團（0057）、嘉利國際（1050）、佳明集團控股（1271）、寶光實業（0084）、東京中央拍賣（1939）等。

高陽科技（0818）建議於上交所分拆兆訊恒達科技。

六福（0590）盈喜，料全年多賺最多四成至逾17億元。

致豐工業電子（1710）伙中石油合營公司，於哈薩克斯坦擴充電業務。

衍生集團（6893）料上財年虧損收窄至最多3700萬元。

英皇娛樂酒店（0296）全年轉賺6283萬，末期息1.5仙。

股價勁插57%，君聖泰醫藥（2511）：業務營運正常，不悉股價波動原因。

栢能集團（1263）澄清無意私有化公司。

中國燃氣（0384）全年純利跌25%至32億元，派末期息0.35元。

俊盟國際（8062）與蒙古銀行簽MOU，加快蒙古當地數碼化轉型。

耀才證券（1428）全年純利跌一成至5.59億元，末期息33仙。

鄭家純增持周大福（1929）

歐舒丹（0973）全年盈利倒退18%，私有化期間不派末期息。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）

保誠（2378）：現時股價未反映公司公允值，兩年回購約等於8%現有股份。

 

其他報道

道指升260點創1個月高兼連升5日 輝達3日累挫13% 創市值跌幅之最

北水增持京基金融國際 減持國美