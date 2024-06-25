個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.47%，折合報382.2元；阿里巴巴（9988）升1.52%，折合報72.99元；美團（3690）升0%，折合報115.59元；匯控（0005）升1.31%，折合報68.82元；建行（0939）升1.37%，折合報5.77元。

道期現升0.05%；標期現跌0.009%；納期現升0.04%。日本東證指數現升0.92%；韓國KOSPI指數現升0.19%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.63%。

VIX指數隔晚升0.98%或0.13點，報13.33點。

紐油現升0.12%或0.1美元，報81.73美元；布油現升0.08%或0.07美元，報86.08美元；金價現跌0.24%或5.64美元，報2329.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.22%或21.5美元，報9661美元。比特幣現升1.53%或910.13美元，報60384.86美元；美國10年期債息無升跌，報4.2321厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，包浩斯（0483）、中國旺旺（0151）、震雄集團（0057）、嘉利國際（1050）、佳明集團控股（1271）、寶光實業（0084）、東京中央拍賣（1939）等。

高陽科技（0818）建議於上交所分拆兆訊恒達科技。

六福（0590）盈喜，料全年多賺最多四成至逾17億元。

致豐工業電子（1710）伙中石油合營公司，於哈薩克斯坦擴充電業務。

衍生集團（6893）料上財年虧損收窄至最多3700萬元。

英皇娛樂酒店（0296）全年轉賺6283萬，末期息1.5仙。

股價勁插57%，君聖泰醫藥（2511）：業務營運正常，不悉股價波動原因。

栢能集團（1263）澄清無意私有化公司。

中國燃氣（0384）全年純利跌25%至32億元，派末期息0.35元。

俊盟國際（8062）與蒙古銀行簽MOU，加快蒙古當地數碼化轉型。

耀才證券（1428）全年純利跌一成至5.59億元，末期息33仙。

鄭家純增持周大福（1929）。

歐舒丹（0973）全年盈利倒退18%，私有化期間不派末期息。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。

保誠（2378）：現時股價未反映公司公允值，兩年回購約等於8%現有股份。

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