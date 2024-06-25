恒指今早高開60點或0.34%，報18088點，大市成交金額13億元；國指今早高開22點或0.35%，報6463點。恒生科技指數開市報3689點，升0.32%。上升股份比例為7.84%，下跌為3.46%，無升跌為88.68%。
藍籌52隻升，12隻下跌，18隻無升跌。百威（1876）升2.65%，報9.29元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌2.67%，報13.84元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，3隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報34.25元，升2.24%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報23.05元，跌1.07%。
恒指10天線(18075.39點)跌穿50天線(18102.14點)。科指20天線(3751.65點)跌穿50天線(3755.42點)。
美國據報調查中移動、聯通、中電信 可阻止其提供服務。中國移動（0941）開市報73.6元，跌0.47%。中國電信（0728）開市報4.41元，無升跌。中國聯通（0762）開市報6.66元，升0.15%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）無成交，報0.36元。中國旺旺（0151）無成交，報4.18元。震雄集團（0057）開市報1.45元，無升跌。嘉利國際（1050）無成交，報0.7元。佳明集團控股（1271）無成交，報3.34元。寶光實業（0084）無成交，報0.098元。東京中央拍賣（1939）無成交，報0.68元。
高陽科技（0818）建議於上交所分拆兆訊恒達科技。無成交，報0.42元。
六福（0590）盈喜，料全年多賺最多四成至逾17億元。開市報17.36元，升2.12%。
致豐工業電子（1710）伙中石油合營公司，於哈薩克斯坦擴充電業務。無成交，報0.249元。
衍生集團（6893）料上財年虧損收窄至最多3700萬元。無成交，報0.28元。
英皇娛樂酒店（0296）全年轉賺6283萬，末期息1.5仙。無成交，報0.415元。
股價勁插57%，君聖泰醫藥（2511）：業務營運正常，不悉股價波動原因。開市報1.61元，升5.92%。
栢能集團（1263）澄清無意私有化公司。開市報4.9元，跌3.16%。
中國燃氣（0384）全年純利跌25%至32億元，派末期息0.35元。開市報7.31元，升2.38%。
俊盟國際（8062）與蒙古銀行簽MOU，加快蒙古當地數碼化轉型。創52周高，見0.36元，開市報0.36元，升7.46%。
耀才證券（1428）全年純利跌一成至5.59億元，末期息33仙。開市報1.84元，升4.55%。
鄭家純增持周大福（1929）。開市報8.67元，升0.46%。
歐舒丹（0973）全年盈利倒退18%，私有化期間不派末期息。開市報33元，跌0.75%。
「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。開市報69.65元，升0.36%。
保誠（2378）：現時股價未反映公司公允值，兩年回購約等於8%現有股份。開市報74元，無升跌。
破頂股包括，趣致集團 （0917）創上市新高，見53.55元，開市報53.55元，升1.23%；康特隆（1912）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升12.28%；德林控股（1709）創52周高，見5.35元，開市報5.35元，升2.88%；企展控股（1808）創52周高，見4.75元，開市報4.75元，升6.03%；九興控股（1836）創52周高，見15.02元，開市報15.02元，無升跌；應力控股（2663）創52周高，見0.42元，開市報0.42元，升12%；復宏漢霖（2696）創52周高，見22.85元，開市報22.85元，升21.28%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.3元；俊盟國際（8062）創52周高，見0.36元，開市報0.36元，升7.46%。
2隻股份創上市新低，包括中國飛機租賃（1848）低見2.81元，開市報2.81元，跌0.35%；沛嘉醫療－Ｂ（9996）低見2.55元，開市報2.55元，跌1.16%。
異動股
上升異動股，包括，復宏漢霖（2696）創52周高，見22.85元，開市報22.85元，升21.28%；中聯發展控股（0264）開市報1.15元，升13.86%；康特隆（1912）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升12.28%；應力控股（2663）創52周高，見0.42元，開市報0.42元，升12%；中國藝術金融（1572）開市報0.15元，升10.29%；遊萊互動（2022）開市報0.11元，升7.84%；志道國際（1220）開市報0.042元，升7.69%；濠亮環球（8118）開市報0.086元，升7.5%；俊盟國際（8062）創52周高，見0.36元，開市報0.36元，升7.46%；中旭未來（9890）開市報17.8元，升6.59%。
下跌異動股，包括，保德國際發展（0372）開市報0.045元，跌8.16%；重慶銀行（1963）開市報4.85元，跌8.14%；佳寧娜（0126）開市報0.2元，跌7.41%；中國鐵鈦（0893）開市報0.063元，跌7.35%；中達集團控股（0139）開市報0.016元，跌5.88%；金輝控股（9993）開市報2.66元，跌4.66%；經濟日報（0423）開市報0.89元，跌4.3%；綠城服務（2869）開市報3.37元，跌4.26%。
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