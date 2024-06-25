恒指今早高開60點或0.34%，報18088點，大市成交金額13億元；國指今早高開22點或0.35%，報6463點。恒生科技指數開市報3689點，升0.32%。上升股份比例為7.84%，下跌為3.46%，無升跌為88.68%。