積金評級表示，強積金有望在2024年第二季度和上半年同時錄得正回報。6月至今投資回報約1.59%，預計第二季至今累計回報約3.46%，是強積金連續第三個季度錄得正回報；而預計今年迄今累計收益約6.02%，若月底能達此目標，將是強積金自2019年以來最佳的上半年表現，也是自強積金成立以來第五高的上半年回報。