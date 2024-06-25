離岸人民幣昨貶值至7個月最弱，今早在岸價亦曾貶值至7.2627元，是2023年11月14日7.2954元後最弱。人行主管的金融時報報道，國家外匯管理局副局長王春英稱，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，國家外匯管理局將進一步加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，不斷提升監管能力和水平，構建「更開放、更安全」的外匯管理體制機制。