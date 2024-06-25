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在岸人民幣見7個最弱 外管局：加強外匯市場兩位一體管理

離岸人民幣昨貶值至7個月最弱，今早在岸價亦曾貶值至7.2627元，是2023年11月14日7.2954元後最弱。人行主管的金融時報報道，國家外匯管理局副局長王春英稱，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，國家外匯管理局將進一步加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，不斷提升監管能力和水平，構建「更開放、更安全」的外匯管理體制機制。

王春英表示，將有序擴大金融市場規則、規制、管理、標準等制度型開放，著力提升資本項目開放質量，助力構建適應高質量發展要求的高水平金融開放格局；會同相關部門研究進一步優化基金互認管理規則、完善債券市場開放機制安排、穩妥推進金融衍生品市場開放，著力提升中國金融市場的制度吸引力。

王春英表示，加強匯率風險中性理念宣傳，引導銀行部門持續優化匯率風險管理服務能力，切實提升企業匯率風險管理水平，助力企業穩健經營欲聯繫記者請洽：

王春英表示，深化QFII/RQFII外匯管理改革，拓寬QFII/RQFII通過境內外匯市場進行外匯風險管理的渠道。

另外，王春英表示，加大穩外貿穩外資力度，以服務科技創新和中小微企業為重點，持續推進跨境貿易和投融資便利化；有效支持中小科技企業創新發展，持續加強和完善面向科技創新的外匯政策供給，不斷提升中小企業跨境投融資便利化水平。

 

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