彭博社引述消息指，聯儲局向其他美國監管機構出示了一份三頁的文件，以闡述對銀行資本改革方案的潛在改動。相關改動將顯著減輕華爾街銀行的負擔。
報道引述消息指，上述修訂將撤銷這項具有里程碑意義的提案的關鍵部分，其中包括一項可能會對擁有大量交易業務的大銀行產生顯著影響的內容。
就大型銀行必須持有多少額外資本以作為緩衝抵禦金融衝擊方面，報道指，文件沒有提供最新的預估。不過，上述人士表示，早期的計算表明，擬議的變化可能使得增幅低至5%。最初的版本則要求資本金整體提高16%。
報道指，此番政策放鬆將意味著華爾街銀行的勝利，這些銀行在去年7月該提案公布後展開了最激烈的游說活動。對該計劃進行大量修訂更有可能實現聯儲局主席鮑威爾獲得理事會廣泛支持的目標。
兩位由共和黨任命的聯儲會理事表示，最初的版本可能會提高貸款成本，影響經濟，並使美國的銀行在與國際對手的競爭中處於弱勢。
報道引述消息指，聯儲局副主席Michael Barr已與美國聯邦存款保險公司(FDIC)以及貨幣監理署(OCC)的負責人會晤討論降低資本金增幅事宜。消息指，OCC和FDIC的主要官員對放寬「市場風險」這一提案中的重要部分持開放態度，但私下表示他們將反對任何在其看來過低的增資要求。
聯儲局發言人表示該機構尚未就時間、程序或實質內容做出任何決定。他稱聯儲局並非針對一個具體的區間，而是關注可能調整的實質內容。FDIC和OCC不予置評。
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