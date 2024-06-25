港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升7.33點子至4.70839%，是3月28日後最高，當日報4.80143%。對上一次連升7日是3月26日，當日拆息報4.86452%。
港元現報7.8069元升值10點子，曾貶值最多6點子，報7.8085元，是6月19日7.809元後最弱。今早亦曾升值最多17點子，報7.8062元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.93點子至4.43429%，是5月31日後最高；1星期HIBOR升8.54點子至5.08976%，是3月27日後最高；2星期HIBOR升5.7點子至4.86708%，是3月27日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.77點子至4.80583%，是1月12日後最高；6個月期HIBOR升1.33點子至4.82137%，是5月31日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.98643%。
美元指數現報105.418貶值0.055點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45971%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8666%，連續5日收窄，利差是2024年4月02日後最窄，當日差距為-0.8264%。
對上一次連續5日收窄，是2024年5月22日，當日利差報-0.9457%。
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