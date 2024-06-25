北水重新流入，恒生指數暫止三連跌，騰訊（0700）等互聯網巨頭對指數的貢獻最大，研究顯示騰訊手游《地下城與勇士》成為新爆款。行業追蹤機構Sensor Tower昨發布數據顯示，《地下城與勇士》在5月21日推出後的30天內，在iOS平台上帶來了2.7億美元的收入，在國內下載量和收入方面均排名第一。這一表現超出了分析師的預期，是騰訊今年最為重磅的首發。騰訊半日升0.84%，報383.6元。
恒指今早高開60點，高位升203點，低位升24點，高低波幅179點。上升股份比例為27.51%，下跌為23.21%，無升跌為49.27%。
恒指半日升81點或0.45%，報18109點，大市成交金額468億元；國指升34點或0.54%，報6475點。恒生科技指數收報3668點，跌0.26%。
藍籌股成交金額205.4億元，佔大市成交43.88%；科指成份股成交金額100.19億元，佔大市成交21.4%；國指成份股成交金額177.31億元，佔大市成交37.88%。
24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14.91%，至71.82億元，佔大市成交15.32%。牛熊證成交金額37.25億元，減少6.89%；窩輪成交金額34.56億元，減少22.15%。
藍籌54隻升，25隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）升4.05%，收報13.88元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌3.23%，收報17.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報34.3元，升2.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報132.3元，跌4.61%。
恒指10天線(18077.51點)跌穿50天線(18102.56點)，受制於20天線(18233.76點)。科指20天線(3750.58點)跌50天線(3754.99點)。
北水南下合計淨流入8.07億元，終止1日流出。
華置（0127）一度飈逾一成 大劉夫婦疑將股份轉至CCASS。收報1.6元，升29.03%。
美國據報調查中移動、聯通、中電信 可阻止其提供服務。中國移動（0941）收報74.5元，升0.74%。中國電信（0728）收報4.49元，升1.81%。中國聯通（0762）收報6.79元，升2.11%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.36元，無升跌。中國旺旺（0151）見52周低4.12元，收報4.12元，跌1.44%。震雄集團（0057）收報1.41元，跌2.76%。嘉利國際（1050）收報0.7元，無升跌。佳明集團控股（1271）收報3.34元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.1元，升2.04%。東京中央拍賣（1939）收報0.68元，無升跌。
高陽科技（0818）建議於上交所分拆兆訊恒達科技。收報0.425元，升1.19%。
六福（0590）盈喜，料全年多賺最多四成至逾17億元。收報17.24元，升1.41%。
致豐工業電子（1710）伙中石油合營公司，於哈薩克斯坦擴充電業務。收報0.25元，升0.4%。
衍生集團（6893）料上財年虧損收窄至最多3700萬元。收報0.28元，無升跌。
英皇娛樂酒店（0296）全年轉賺6283萬，末期息1.5仙。收報0.42元，升1.2%。
股價勁插57%，君聖泰醫藥（2511）：業務營運正常，不悉股價波動原因。收報1.75元，升15.13%。
栢能集團（1263）澄清無意私有化公司。收報4.42元，跌12.65%。
中國燃氣（0384）全年純利跌25%至32億元，派末期息0.35元。收報7.18元，升0.56%。
俊盟國際（8062）與蒙古銀行簽MOU，加快蒙古當地數碼化轉型。創52周高，見0.37元，收報0.35元，升4.48%。
耀才證券（1428）全年純利跌一成至5.59億元，末期息33仙。創52周高，見1.9元，收報1.83元，升3.98%。
鄭家純增持周大福（1929）。收報8.76元，升1.51%。
歐舒丹（0973）全年盈利倒退18%，私有化期間不派末期息。收報33.05元，跌0.6%。
「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.45元，升0.07%。
保誠（2378）：現時股價未反映公司公允值，兩年回購約等於8%現有股份。收報74.8元，升1.08%。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.48元，收報13.78元，跌2.55%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8859.6元，收報8859.6元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.1元，收報1059.1元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.35元，收報1134.35元，升0.01%；樂艙物流（2490）創上市新高，見30.5元，收報30.1元，升4.51%；美中嘉和（2453）創上市新高，見47.25元，收報45.5元，升3.41%；趣致集團 （0917）創上市新高，見54.65元，收報53元，升0.19%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20元，收報19元，升11.11%；康特隆（1912）創52周高，見0.128元，收報0.118元，升3.51%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1元，收報0.98元，升3.16%；中國電力（2380）創52周高，見4.03元，收報4.01元，升1.52%；光大環境（0257）創52周高，見4元，收報3.92元，升2.89%；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15元，收報14.92元，跌0.53%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見3.81元，收報3.75元，升10.29%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.9元，收報1.83元，升3.98%；德林控股（1709）創52周高，見5.35元，收報5.12元，跌1.54%；企展控股（1808）創52周高，見4.97元，收報4.82元，升7.59%。
31隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.52元，收報6.53元，跌1.51%；信能低碳（0145）低見0.145元，收報0.177元，升8.59%；國華（0370）低見0.081元，收報0.081元，跌10.99%；太平洋網絡（0543）低見0.32元，收報0.32元，跌8.57%；中天順聯（0994）低見0.167元，收報0.167元，跌11.64%；偉俊集團控股（1013）低見0.11元，收報0.11元，跌14.73%；方達控股（1521）低見0.76元，收報0.82元，跌4.65%；中國飛機租賃（1848）低見2.8元，收報2.85元，升1.06%；中國中免（1880）低見51元，收報51.25元，跌1.63%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）低見0.155元，收報0.161元，跌1.83%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見7.8元，收報7.89元，升0.38%；國際家居零售（1373）低見1.27元，收報1.27元，跌0.78%；大快活集團（0052）低見7.8元，收報7.89元，升0.38%；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.035元，無升跌；中國旺旺（0151）低見4.12元，收報4.12元，跌1.44%；STYLAND HOLD（0211）低見0.151元，收報0.151元，跌3.82%；閩信集團（0222）低見1.95元，收報2.06元，升3.52%；博富臨置業（0225）低見5.18元，收報5.18元，跌0.38%；中國醫療網絡（0383）低見0.58元，收報0.67元，跌2.9%；越南製造加工出口（0422）低見0.52元，收報0.52元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.08元，升31.15%；華置（0127）收報1.6元，升29.03%；京維集團（1195）收報0.023元，升27.78%；長久股份（6959）收報73.75元，升21.5%；香港資源控股（2882）收報0.74元，升21.31%；博駿教育（1758）收報0.155元，升21.09%；融信中國（3301）收報0.165元，升20.44%；復宏漢霖（2696）創52周高，見22.85元，收報22.4元，升18.9%；偉鴻集團控股（3321）收報0.053元，升17.78%。
下跌異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）收報4.3元，跌22.94%；貝森金融（0888）收報0.042元，跌20.75%；太和控股（0718）收報0.031元，跌20.51%；MINDTELL TECH（8611）收報0.066元，跌20.48%；保德國際發展（0372）收報0.039元，跌20.41%；坤集團（0924）收報0.85元，跌19.81%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.041元，跌18%；雲南建投混凝土（1847）收報0.38元，跌17.39%；麥迪森控股（8057）收報0.101元，跌17.21%；中建富通（0138）收報0.1元，跌16.67%；杭品生活科技（1682）收報0.067元，跌16.25%。
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