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貴州茅台據報減飛天茅台酒配額等以穩價格

曾是A股市值一哥的高檔白酒股貴州茅台（滬600519）近期受到飛天茅台批發價跌穿2100元人民幣，以及售貨持續下滑的消息影響，股價曾跌回2022年水平。不過據內媒《大河財立方》報道，貴州茅台已出手穩價，有經銷商透露近期貴州茅台暫緩向其供應第三季飛天茅台酒配額，並暫緩精品茅台以及「茅台酒15年」供應。

該經銷商指，貴州茅台此舉意在通過縮減飛天茅台市場供應，維穩產品市場銷售價格。而另一貴州茅台經銷商亦指，收到了貴州茅台暫緩精品茅台以及「茅台酒15年」供應的政策通知，但飛天茅台目前還在正常供應。

上述經銷商表示，貴州茅台通過出台一些穩價措施，提振市場信心，他對飛天茅台價格走勢仍持相對悲觀預期，但認為價格下跌會逐漸趨緩。

據報道指，近日飛天茅台價格已有小幅回升，在6月25日金輝雲酒貨倉銷售散瓶飛天茅台價格已回升至每瓶2300元，較6月23日的每瓶2199秒殺價上漲101元。河南百榮世貿商城的批發商表示，目前，飛天茅台的批發價在每瓶2200元左右。

此外，亦有經銷商相信在貴州茅台的多種穩價措施之下，飛天茅台價格會持續回暖，目前，其出售一手飛天茅台的價格為2580元一瓶。

貴州茅台今日早市升1%，暫報1491.25元。

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