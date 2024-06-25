內地訪客業務方面，李佩瑜指佔整體業務四成，與疫情前相約。因為起居飲食等不同，香港和內地客戶危疾病發率有異，例如香港女性危疾索償有較多乳癌個案，內地客戶則較多癌症，兩者病發率上可以互補。

安盛4月進行調查，指86%受訪者表示不非常了解自己的健康狀況，包括癌症指數、心臟功能、血液指數及肝膽腎功能等。63%港人沒有每年定期體檢的健康習慣，即使受訪者發現身體出現狀況時，有61%表示不會立刻尋求專業醫療意見，若不幸患上危疾，77%受訪者選擇療程時會考慮經濟負擔，84%受訪者擔心未能負擔治療及持續復康費用。

安盛公布推出新危疾產品，保障三大危疾的早期風險狀況並須進行指定手術，包括乳房癌前病變，以及大腸癌及心臟病的早期高風險狀況，包括大腸息肉（鋸齒狀腺瘤）及心肌病（早期擴張型） 。產品涵蓋72種非嚴重疾病及63種嚴重疾病，並根據理賠數據和經驗，並綜合自願醫保複雜手術清單，將重大手術保障範圍由22種增至51種，鼓勵提早介入治。

李佩瑜表示，大腸癌、乳癌和心臟病三項危疾佔其去年整體危疾理賠金額和宗數三分之一，因此在產品將三種危疾的早期風險狀况納入保障，並將嚴重但未到危疾的相關手術治療納入保障，讓客戶可提早醫治。

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