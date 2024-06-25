沙棘市場方面，根據弗若斯特沙利文，2018年至2023年，按收益計，中國沙棘產品行業市場規模由約9.8億元（人民幣·下同）增加至約21.4億元，複合年增長率為17%。根據弗若斯特沙利文，隨著後疫情時代公眾健康意識不斷提高及對沙棘營養價值的逐步認可，中國沙棘市場規模將保持一致增長，預計2028年將達到約52.7億元，2024年至2028年的複合年增長率為19%。

另外，沙棘的價值方面，根據弗若斯特沙利文，沙棘因含有高藥用和營養價值而日漸被視為「新一代超級食品」，進而有助於其在各行各業的多元化及不斷增長的應用，從而創造可觀的經濟價值。初步招股書指，沙棘漿果的果漿被加工成飲料及原漿產品。沙棘漿果的籽用於萃取沙棘油，可作為保健食品食用，或作為活性成分添加至營養保健品或化妝品。

此外，財務方面，該公司自2021財年持續賺錢。2023財年，公司擁有人年内溢利為4616.8萬元，按年增49.9%；收益為2.2億元，按年增18%。

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