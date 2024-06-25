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美國運通推微信支付優惠 卡會員享最多100元簽帳回贈

美國運通（American Express）現推出一項新優惠，合資格的美國運通卡會員，只要憑已登記卡通過微信支付（中國內地錢包）進行合資格消費，即可享合共高達100元簽賬回贈。

由6月20日至8月31日，合資格卡會員只需要登錄Amex HK應用程式登記合資格卡以享優惠，然後登錄微信賬號綁定已登記的美國運通卡；憑此卡透過微信支付以人民幣累積合資格消費等值滿500元以及於推廣期內可享50元的簽賬回贈，最多可享優惠兩次，總值100元。

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