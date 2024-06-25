moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升45點 成交跌至一周低 北水重新轉流入 科指見兩個月收市新低

美股輝達隔晚再跌逾6%，科技股表現疲軟，科指今早跑輸恒指、國指。總理李強今早稱經濟增長5%左右，A股午後跌幅擴大，科創50指數創下1月底以來最大兩日跌幅，上證綜指連跌五日，不過，華泰柏瑞滬深300ETF成交額連續三個交易日超過60億元人民幣。A股疲軟，恒指尾市亦轉跌，持續交易時段結束時跌1點，競價時段後收市倒升45點，科指則連跌4日，並見4月25日後收市新低，表現最好的則是國指，連升第二日，創三周最長連升紀錄。大市成交第二日減少，見近一周最少，不過，北水重新轉流入。

恒指今早高開60點，高位升203點，低位跌68點，高低波幅272點。上升股份比例為31.45%，下跌為30.98%，無升跌為37.56%。

恒指收市升45點或0.25%，報18072點，大市成交金額937億元，較上日減少2.83%，是6月18日923.42億元成交後最少；國指升23點或0.36%，報6464點。恒生科技指數收報3655點，跌0.6%。

藍籌股成交金額462.02億元，佔大市成交49.3%；科指成份股成交金額214.16億元，佔大市成交22.85%；國指成份股成交金額384.27億元，佔大市成交41.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.67%，至83.85億元，佔大市成交8.94%。牛熊證成交金額44.52億元，增加11.27%；窩輪成交金額39.32億元，減少11.45%。

藍籌49隻升，31隻下跌，2隻無升跌。蒙牛（2319）升4.5%，收報13.94元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.34%，收報17.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報34.45元，升2.84%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低12.94元，收報12.96元，跌7.03%。

恒指曾重上10天線(18073.88點)、50天線(18101.83點)，受制於20天線(18231.95點)。科指受制於10天線(3717.92點)，20天線(3749.95點)跌穿50天線(3754.74點)。

北水南下合計淨流入3.23億元，終止單日流出。淨流入金額是6月21日45.78億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多1.13%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為2.98%。高見18231.46點，是6月21日18240.13點後最高。收市報18072.9點，是6月20日後收市新高，當日報18335.32點。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.44%，是6月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3624.48點，是6月24日3619.76點後最低。收市報3655.46點，是4月25日後收市新低，當日報3554.3點。連跌4日，累計跌176.86點，對上一次連跌4日是5月31日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.26%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.58%。高見6522.4點，是6月20日6624.42點後最高。收市報6464.49點，是6月20日後收市新高，當日報6556.1點。連升2日，累計升24.67點，對上一次連升2日是6月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月4日。

午後消息股表現

香港電訊（6823）：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案。收報8.79元，升0.46%。

國泰（0293）於Skytrax「全球最佳航空公司」排名升至第五。收報8.05元，跌1.11%。

騰訊（0700）電競將於沙特、法國及日本等地開展交流活動。收報382元，升0.42%。

中國旺旺（0191）全年多賺18% 末期息增57%至3.3美仙。收報0.61元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

華置（0127）一度飈逾一成 大劉夫婦疑將股份轉至CCASS。收報1.59元，升28.23%。

美國據報調查中移動、聯通、中電信 可阻止其提供服務。中國移動（0941）收報74.45元，升0.68%。中國電信（0728）收報4.49元，升1.81%。中國聯通（0762）收報6.78元，升1.95%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.355元，跌1.39%。震雄集團（0057）收報1.4元，跌3.45%。嘉利國際（1050）收報0.71元，升1.43%。佳明集團控股（1271）收報3.34元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.105元，升7.14%。東京中央拍賣（1939）收報0.68元，無升跌。

高陽科技（0818）建議於上交所分拆兆訊恒達科技。見52周低0.4元，收報0.42元，無升跌。

六福（0590）盈喜，料全年多賺最多四成至逾17億元。收報17.3元，升1.76%。

致豐工業電子（1710）伙中石油合營公司，於哈薩克斯坦擴充電業務。收報0.255元，升2.41%。

衍生集團（6893）料上財年虧損收窄至最多3700萬元。收報0.28元，無升跌。

英皇娛樂酒店（0296）全年轉賺6283萬，末期息1.5仙。收報0.415元，無升跌。

股價勁插57%，君聖泰醫藥（2511）：業務營運正常，不悉股價波動原因。收報1.63元，升7.24%。

栢能集團（1263）澄清無意私有化公司。收報4.44元，跌12.25%。

中國燃氣（0384）全年純利跌25%至32億元，派末期息0.35元。收報7.06元，跌1.12%。

俊盟國際（8062）與蒙古銀行簽MOU，加快蒙古當地數碼化轉型。創52周高，見0.37元，收報0.35元，升4.48%。

耀才證券（1428）全年純利跌一成至5.59億元，末期息33仙。創52周高，見1.9元，收報1.87元，升6.25%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報8.69元，升0.7%。

歐舒丹（0973）全年盈利倒退18%，私有化期間不派末期息。收報33.25元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.4元，無升跌。

保誠（2378）：現時股價未反映公司公允值，兩年回購約等於8%現有股份。收報75元，升1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.48元，收報13.54元，跌4.24%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8860.5元，收報8860.15元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1082.95元，收報1082.95元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.1元，收報1058.65元，跌0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.35元，收報1134.35元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.7元，收報557.7元，升0.02%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見122.4元，收報122.4元，升0.16%；樂艙物流（2490）創上市新高，見30.75元，收報28.85元，升0.17%；美中嘉和（2453）創上市新高，見48元，收報48元，升9.09%；趣致集團 （0917）創上市新高，見54.65元，收報52.35元，跌1.04%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20元，收報19.14元，升11.93%；康特隆（1912）創52周高，見0.128元，收報0.107元，跌6.14%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1元，收報0.97元，升2.11%；中國電力（2380）創52周高，見4.03元，收報4.02元，升1.77%；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，無升跌；光大環境（0257）創52周高，見4元，收報3.89元，升2.1%；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15元，收報15元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見3.84元，收報3.75元，升10.29%；滉達富控股（1348）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升8.11%；新龍移動（1362）創52周高，見0.375元，收報0.375元，無升跌。

破底股方面

41隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.34元，收報0.34元，跌1.45%；廣發証券（1776）低見6.44元，收報6.5元，跌1.96%；卓悅控股（0653）低見0.035元，收報0.047元，升4.44%；鳳凰衞視（2008）低見1.68元，收報1.72元，跌1.71%；京東健康（6618）低見22.3元，收報22.6元，跌2.38%；佳兆業資本（0936）低見0.1元，收報0.114元，跌2.56%；信能低碳（0145）低見0.145元，收報0.16元，跌1.84%；國家聯合資源（0254）低見0.065元，收報0.07元，跌1.41%；國華（0370）低見0.081元，收報0.083元，跌8.79%；太平洋網絡（0543）低見0.32元，收報0.375元，升7.14%。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見12.94元，收報12.96元，跌7.03%；金沙中國（1928）低見17.14元，收報17.22元，跌0.81%；周生生（0116）低見7.25元，收報7.25元，跌1.76%；大快活（0052）低見7.8元，收報7.86元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；東方甄選（1797）低見12.94元，收報12.96元，跌7.03%；國際家居零售（1373）低見1.26元，收報1.27元，跌0.78%；大快活集團（0052）低見7.8元，收報7.86元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.034元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.12元，升96.72%；ECI TECH（8013）收報0.033元，升37.5%；華置（0127）收報1.59元，升28.23%；申港控股（8631）收報0.495元，升26.92%；森美控股（0756）收報1.24元，升24%；環球友飲智能（8496）收報0.34元，升23.64%；毅高國際控股（8218）收報0.25元，升23.15%；京維集團（1195）收報0.022元，升22.22%；富元國際集團（0542）收報0.138元，升22.12%。

下跌異動股，包括，皇冠環球集團（0727）收報0.117元，跌40%；恒益控股（1894）創上市新低，見0.026元，收報0.03元，跌38.78%；天彩控股（3882）見52周低0.247元，收報0.29元，跌33.33%；ALCO HOLDINGS（0328）收報4.03元，跌27.78%；官醞控股（8513）收報0.128元，跌22.89%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.055元，跌22.54%；恆泰裕集團（8081）見52周低0.035元，收報0.036元，跌21.74%；坤集團（0924）收報0.85元，跌19.81%；COOL LINK（8491）收報0.355元，跌19.32%；MINDTELL TECH（8611）收報0.067元，跌19.28%；脈資資源（8186）收報1.37元，跌18.45%。

 

其他報道

香港迪士尼去年收入增長1.56倍 本地入場人次創歷史新高

香港電訊：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案

滬深三大指數連跌五個交易日 創板指1700點失而復得

如祺出行通過主板上市聆訊 由廣汽及騰訊聯合發起創立

沙棘產品供應商內蒙古宇航人沙產業來港申上市

國泰於Skytrax「全球最佳航空公司」排名升至第五

渣打助正泰電器推出首宗具第二方意見認證綠色銀團貸款

騰訊電競將於沙特、法國及日本等地開展交流活動

安盛：首季醫療險按年增雙位數

【有片：埋身擊】芯片股或向下調整 現水平不宜心急買入

貴州茅台據報減飛天茅台酒配額等以穩價格

半日沽空金額增1% 盈富沽空增2.2倍

恒指半日升81點 科指跌0.2% 北水重新流入