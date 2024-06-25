恒指今早高開60點，高位升203點，低位跌68點，高低波幅272點。上升股份比例為31.45%，下跌為30.98%，無升跌為37.56%。

恒指收市升45點或0.25%，報18072點，大市成交金額937億元，較上日減少2.83%，是6月18日923.42億元成交後最少；國指升23點或0.36%，報6464點。恒生科技指數收報3655點，跌0.6%。

藍籌股成交金額462.02億元，佔大市成交49.3%；科指成份股成交金額214.16億元，佔大市成交22.85%；國指成份股成交金額384.27億元，佔大市成交41.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.67%，至83.85億元，佔大市成交8.94%。牛熊證成交金額44.52億元，增加11.27%；窩輪成交金額39.32億元，減少11.45%。

藍籌49隻升，31隻下跌，2隻無升跌。蒙牛（2319）升4.5%，收報13.94元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.34%，收報17.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報34.45元，升2.84%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低12.94元，收報12.96元，跌7.03%。

恒指曾重上10天線(18073.88點)、50天線(18101.83點)，受制於20天線(18231.95點)。科指受制於10天線(3717.92點)，20天線(3749.95點)跌穿50天線(3754.74點)。

北水南下合計淨流入3.23億元，終止單日流出。淨流入金額是6月21日45.78億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多1.13%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為2.98%。高見18231.46點，是6月21日18240.13點後最高。收市報18072.9點，是6月20日後收市新高，當日報18335.32點。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.44%，是6月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3624.48點，是6月24日3619.76點後最低。收市報3655.46點，是4月25日後收市新低，當日報3554.3點。連跌4日，累計跌176.86點，對上一次連跌4日是5月31日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.26%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.58%。高見6522.4點，是6月20日6624.42點後最高。收市報6464.49點，是6月20日後收市新高，當日報6556.1點。連升2日，累計升24.67點，對上一次連升2日是6月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月4日。

午後消息股表現

香港電訊（6823）：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案。收報8.79元，升0.46%。

國泰（0293）於Skytrax「全球最佳航空公司」排名升至第五。收報8.05元，跌1.11%。

騰訊（0700）電競將於沙特、法國及日本等地開展交流活動。收報382元，升0.42%。

中國旺旺（0191）全年多賺18% 末期息增57%至3.3美仙。收報0.61元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

華置（0127）一度飈逾一成 大劉夫婦疑將股份轉至CCASS。收報1.59元，升28.23%。

美國據報調查中移動、聯通、中電信 可阻止其提供服務。中國移動（0941）收報74.45元，升0.68%。中國電信（0728）收報4.49元，升1.81%。中國聯通（0762）收報6.78元，升1.95%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.355元，跌1.39%。震雄集團（0057）收報1.4元，跌3.45%。嘉利國際（1050）收報0.71元，升1.43%。佳明集團控股（1271）收報3.34元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.105元，升7.14%。東京中央拍賣（1939）收報0.68元，無升跌。

高陽科技（0818）建議於上交所分拆兆訊恒達科技。見52周低0.4元，收報0.42元，無升跌。

六福（0590）盈喜，料全年多賺最多四成至逾17億元。收報17.3元，升1.76%。

致豐工業電子（1710）伙中石油合營公司，於哈薩克斯坦擴充電業務。收報0.255元，升2.41%。

衍生集團（6893）料上財年虧損收窄至最多3700萬元。收報0.28元，無升跌。

英皇娛樂酒店（0296）全年轉賺6283萬，末期息1.5仙。收報0.415元，無升跌。

股價勁插57%，君聖泰醫藥（2511）：業務營運正常，不悉股價波動原因。收報1.63元，升7.24%。

栢能集團（1263）澄清無意私有化公司。收報4.44元，跌12.25%。

中國燃氣（0384）全年純利跌25%至32億元，派末期息0.35元。收報7.06元，跌1.12%。

俊盟國際（8062）與蒙古銀行簽MOU，加快蒙古當地數碼化轉型。創52周高，見0.37元，收報0.35元，升4.48%。

耀才證券（1428）全年純利跌一成至5.59億元，末期息33仙。創52周高，見1.9元，收報1.87元，升6.25%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報8.69元，升0.7%。

歐舒丹（0973）全年盈利倒退18%，私有化期間不派末期息。收報33.25元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.4元，無升跌。

保誠（2378）：現時股價未反映公司公允值，兩年回購約等於8%現有股份。收報75元，升1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.48元，收報13.54元，跌4.24%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8860.5元，收報8860.15元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1082.95元，收報1082.95元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.1元，收報1058.65元，跌0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.35元，收報1134.35元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.7元，收報557.7元，升0.02%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見122.4元，收報122.4元，升0.16%；樂艙物流（2490）創上市新高，見30.75元，收報28.85元，升0.17%；美中嘉和（2453）創上市新高，見48元，收報48元，升9.09%；趣致集團 （0917）創上市新高，見54.65元，收報52.35元，跌1.04%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20元，收報19.14元，升11.93%；康特隆（1912）創52周高，見0.128元，收報0.107元，跌6.14%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1元，收報0.97元，升2.11%；中國電力（2380）創52周高，見4.03元，收報4.02元，升1.77%；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，無升跌；光大環境（0257）創52周高，見4元，收報3.89元，升2.1%；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15元，收報15元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見3.84元，收報3.75元，升10.29%；滉達富控股（1348）創52周高，見0.08元，收報0.08元，升8.11%；新龍移動（1362）創52周高，見0.375元，收報0.375元，無升跌。

破底股方面

41隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.34元，收報0.34元，跌1.45%；廣發証券（1776）低見6.44元，收報6.5元，跌1.96%；卓悅控股（0653）低見0.035元，收報0.047元，升4.44%；鳳凰衞視（2008）低見1.68元，收報1.72元，跌1.71%；京東健康（6618）低見22.3元，收報22.6元，跌2.38%；佳兆業資本（0936）低見0.1元，收報0.114元，跌2.56%；信能低碳（0145）低見0.145元，收報0.16元，跌1.84%；國家聯合資源（0254）低見0.065元，收報0.07元，跌1.41%；國華（0370）低見0.081元，收報0.083元，跌8.79%；太平洋網絡（0543）低見0.32元，收報0.375元，升7.14%。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見12.94元，收報12.96元，跌7.03%；金沙中國（1928）低見17.14元，收報17.22元，跌0.81%；周生生（0116）低見7.25元，收報7.25元，跌1.76%；大快活（0052）低見7.8元，收報7.86元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；東方甄選（1797）低見12.94元，收報12.96元，跌7.03%；國際家居零售（1373）低見1.26元，收報1.27元，跌0.78%；大快活集團（0052）低見7.8元，收報7.86元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.034元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.12元，升96.72%；ECI TECH（8013）收報0.033元，升37.5%；華置（0127）收報1.59元，升28.23%；申港控股（8631）收報0.495元，升26.92%；森美控股（0756）收報1.24元，升24%；環球友飲智能（8496）收報0.34元，升23.64%；毅高國際控股（8218）收報0.25元，升23.15%；京維集團（1195）收報0.022元，升22.22%；富元國際集團（0542）收報0.138元，升22.12%。

下跌異動股，包括，皇冠環球集團（0727）收報0.117元，跌40%；恒益控股（1894）創上市新低，見0.026元，收報0.03元，跌38.78%；天彩控股（3882）見52周低0.247元，收報0.29元，跌33.33%；ALCO HOLDINGS（0328）收報4.03元，跌27.78%；官醞控股（8513）收報0.128元，跌22.89%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.055元，跌22.54%；恆泰裕集團（8081）見52周低0.035元，收報0.036元，跌21.74%；坤集團（0924）收報0.85元，跌19.81%；COOL LINK（8491）收報0.355元，跌19.32%；MINDTELL TECH（8611）收報0.067元，跌19.28%；脈資資源（8186）收報1.37元，跌18.45%。

其他報道

香港迪士尼去年收入增長1.56倍 本地入場人次創歷史新高

香港電訊：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案

滬深三大指數連跌五個交易日 創板指1700點失而復得

如祺出行通過主板上市聆訊 由廣汽及騰訊聯合發起創立

沙棘產品供應商內蒙古宇航人沙產業來港申上市

國泰於Skytrax「全球最佳航空公司」排名升至第五

渣打助正泰電器推出首宗具第二方意見認證綠色銀團貸款

騰訊電競將於沙特、法國及日本等地開展交流活動

安盛：首季醫療險按年增雙位數

【有片：埋身擊】芯片股或向下調整 現水平不宜心急買入

貴州茅台據報減飛天茅台酒配額等以穩價格

半日沽空金額增1% 盈富沽空增2.2倍

恒指半日升81點 科指跌0.2% 北水重新流入