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本港5月進、出口增幅齊創4個月高 逆差擴大

統計處公布，本港5月出口按年升14.8%，符預期，創4個月高，連續3個月為正數；進口升9.6%，多過預期的8.5%，創4個月高；逆差121億元，多過預期的87億元，亦多過上月的101億元，連續4個月逆差。

港5月出口按年升14.8%，是1月後高，當月報33.6%；4月增幅為11.9%。按月比較，5月出口貨值按月跌0.7%。

5月進口升9.6%，是1月後高，當月報21.7%；4月增幅為3.7%。按月比較，5月進口貨值按月跌0.2%。

政府發言人表示，5月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地及美國的出口進一步顯著上升，輸往歐盟的出口轉升。輸往許多其他主要亞洲市場的出口亦見增長。展望未來，若外部需求維持向好，香港的出口表現應會保持正面，儘管地緣政治緊張局勢會繼續帶來不確定性。政府會密切留意情況。

首5個月的商品整體出口貨值按年升12.5%。同時，商品進口貨值上升7.4%。首五個月錄得有形貿易逆差1,052億元，相等於商品進口貨值的5.5%。

經季節性調整的數字顯示，截至5月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升1.5%。同時，商品進口貨值下跌1.7%。

 

按國家／地區分析

 

5月份與2023年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升18.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升50.2%）、越南（升31.5%）、中國內地（內地）（升23.6%）、泰國（升23.4%）和菲律賓（升18.9%）。另一方面，輸往印度（跌16.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升26.6%）。另一方面，輸往瑞士（跌25.7%）和荷蘭（跌13.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升59.6%）、越南（升49.8%）、新加坡（升33.8%）、泰國（升14.1%）、印度（升13.8%）和內地（升9.5%）。另一方面，來自美國（跌4.8%）和台灣（跌4.5%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

首5個月與2023年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升34.5%）、越南（升21.5%）、內地（升21.1%）、阿拉伯聯合酋長國（升15.1%）和美國（升12.4%）。另一方面，輸往荷蘭（跌24.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升56.5%）、越南（升42.5%）、新加坡（升24.5%）、泰國（升11.3%）和內地（升8.8%）。另一方面，來自台灣（跌9.4%）和印度（跌7.3%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

按主要貨品類別分析

 

5月份與2023年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增247億元，升16.3%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增128億元，升43.4%）。

 

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增165億元，升10.7%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增73億元，升30.4%）。

 

首5個月與2023年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,081億元，升14.4%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增348億元，升22.5%）。

 

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增787億元，升10.3%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增196億元，升9.9%）。

 

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