根據官網資料，雙方正討論未來的合作機會，阿里王子更表示，與Tonino Lamborghini在某些項目上有共同願景。

除了Tonino Lamborghini，官網於4天前亦分享了阿里王子與美國饒舌歌手Snoop Dogg兒子Cordell Broadus合照。阿里王子形容對方係年輕、有野心的企業家，未來會盡可能在網絡、遊戲和營銷領域建立長期合作。

官網亦上載了阿里王子與智慧城市相關的AI企業CEO Ozzie Kalil的合照。Mr Ozzie是 Faction AI的行政總裁，擁有17年私募股權投資經驗。而官網資料顯示，阿里王子與其見面是為了「智慧城市計劃」。

此外，阿里王子亦與法國網紅El-Hachemi Sabi見面，形容對方為「Top 1 French Influencer」。

昔日在港活動相片消失

雖然近日官網頻更新，惟阿里王子之前在本港出席不同場合的相片，例如「裕澤香江」高峰論壇、恒生大學簽署合作備忘錄等等皆在官網消失，而且亦已刪除舊有管理團隊的頁面。

此前阿里王子家族辦公室行政總裁麥懿睿表示，阿里王子將會按照原定計劃來港，確實來港日期待定，預計不遲於6月。不過，之後杜拜禮賓和安全事務主管Marco Carenzi發聲明指，麥懿睿無權代表阿里王子發言。

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