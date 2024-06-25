瑞銀發表報告引述渠道消息指，在過去7日，澳門博彩收入日均約5.14億元（澳門元、下同），相當於回復至疫情前2019年第二季度的65%，亦相當於疲情前中場的90%至95%。但是這較此前7日的5.33億元水平稍低，這或與過往的季節性因素及歐國杯在期間舉行，及貴賓博彩贏率較低有關。
若由月初至今去計算，日均博彩收入亦只有5.78億元，按月跌11%，亦比疫情前2015至19年按月跌9%為多。中場賭收則按月跌10%至12%，貴賓博彩收入亦按月跌10%，期間贏率亦只有2.6%至2.8%。夏日期間的酒店訂房稍為上升至每晚3400港元，按周及按月分別上升4%及15%。現時濠賭股的估值，相當於2024年預計的企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的9.5倍，相對較低，並且繼續看好行業，首選為銀河娛樂（0027）及新濠博亞（美：MLCO）。
花旗則指，料5月份首23日的博彩收入達133億元，意味過去一周的日均博彩收入只有5.14億元，約比之前一周的日均水平5.33億元，稍低4%。這反映出貴賓博彩贏率相對之前一周為低。根據其從渠道消息所指，貴賓博彩及中場分別按月跌10%及10%至12%。該行亦將澳門6月份賭收預估水平調低，由原來估計的180億元，降至最新的172.5億元，日均賭收為5.64億元。
摩根大通的報告指，5月份首23日的日均賭收5.14億元，為過去6個多月來最低水平，料這與季節性因素及歐國杯舉行有關，貴賓博彩蠃率亦比預期的3%為低。這或相對其預估今個月全月賭收介乎175億至180億元而言，會有下調風險。摩通估計，中場博彩日均收入已回復至疫情前的105%，貴賓博彩只回復至低的20%水平。雖然該行認為濠賭股現價估值並不昂貴，但是亦欠缺再給予新評級的催化劑，宜留意該等股份的長線上升空間及將盈利預估水平向上修正所帶來的機會。
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