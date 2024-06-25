該集團指，首4部包括《反黑英雄》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》及《刑偵12》預計在2024年內，在內地和香港同步播出。新增的4部，包括《玫瑰戰爭》、《金式森林》等，也會在今年內陸續開拍，預計在2025年播出。

隨著《反黑英雄》於昨天在騰訊視頻和TVB翡翠台同時首播，騰訊視頻也正式啟動「港劇計劃」，為騰訊視頻提供2000集以上的TVB經典港劇，未來陸續會有更多港劇在騰訊視頻「港劇計劃」平台播放，進一步推動港產電視劇的發展。

此外，在劇集採購方面，TVB將採購騰訊視頻出品的作品在香港播放，於6月3日在無綫電視翡翠台首播的《繁花》，翡翠台為內地以外全球地區電視平台首播的第一站，節目自播出以來引起了極大的正評與讚賞。雙方亦將圍繞金庸武俠作品展開合作，TVB已購買騰訊視頻出品的《金庸武俠世界》，預計在今年第三季度播放。全新的《金庸武俠世界》作品亦將陸續登錄TVB。在OTT流媒體平台合作方面，雙方正探討把騰訊視頻内容透過myTV SUPER落地香港。

TVB行政主席許濤表示：「非常高興能夠再次與騰訊視頻深化合作，憑藉雙方在內容創造、平台宣發及版權運營領域上的優勢，港劇在內地的傳播渠道必定能夠進一步拓展，讓更多的內地觀眾有機會欣賞到富有特色的港劇作品。我們期待與騰訊視頻攜手，憑藉兩家媒體企業的強強聯手，為港劇在內地市場開創新的局面，同時也將内地的精彩影視作品帶給香港觀眾，促進兩地文化的交流與融合。」

騰訊在線視頻副總裁王娟表示：「此次與TVB在影視劇集領域的深度合作，我們由衷地期待。TVB的劇集資源將進一步豐富騰訊視頻的內容品類，滿足粵語地區觀眾的觀劇需求。而騰訊視頻的出品劇集也將進一步借助TVB的媒體矩陣，觸達更廣大的觀眾群體。我們能夠預見，與TVB攜手將充分發揮雙方在品牌影響力、渠道分發、製作實力以及運營層面的優勢，共同為粵港文化的交流及影視產業的合作提供新動能。」

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