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長橋科技發布財富管理、美股及虛擬資產一站式解決方案 料未來增長更快

長橋集團旗下長橋科技（Longbridge Whale）今日發布財富管理、美股及美股期權和虛擬資產一站式解決方案，並免費配贈港股交易櫃台，方案可與現有Whale系統無縫連接，更高效及低成本開展財富業務。

截至2024年，長橋科技的「Securities as a Service（證券即服務）」已簽約券商客戶已超過80家，超過60家完成證券交易系统及產品交付。

長橋科技CEO胡國文指出，大部分客戶均選用旗下一站式方案，過去兩季客戶增長均達至50%，方案已經歷產品與市場契合（Product-Market-Fit）的階段，相信未來將出現更快增長。他又稱，免費配贈港股交易服務是看到港股交易量很小，如果客戶都不賺錢，再和客戶收錢是違背服務原則。

香港即將落實「打風開市」，胡國文指出，兩個月前已準備好向客戶提供系統，而且是免費提供，客戶可直接通過VPN在家使用系統。

至於虛擬貨幣交易方面，長橋科技VA業務高級經理錢銘傑指出，看到有70多家券商正在申請升級牌照，公司亦與大部分券商聯繫，協助更快完成整個申請流程。公司已有一站式的系統解決方案，1至2月已可準備就諸提供服務，相信券商如果想維持競爭力，未來亦會提供虛擬資產服務予客戶。

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