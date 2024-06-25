去中心化報告顯示，本地市場參與者表示正在擴大相關參與程度且對虛擬資產深感興趣。其中，八成半受訪金融機構計劃在未來三年將虛擬資產納入其核心業務營運。市場參與者認為長遠而言虛擬資產可以創造全新收入來源、降低成本、提升客戶體驗、使業務多元化。但市場參與者亦反映其中的挑戰，如統一定義及治理架構的整體不確定性、滿足打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管要求有困難，以及關注網路安全及數據風險。

元宇宙報告顯示，約有六成半受訪金融機構表示已涉足元宇宙，並認為元宇宙有助提升品牌形象、提供獨特服務、拓展客戶群等，目前主要在市場營銷及推廣、內部營運、人才招聘等場景使用。其面對的主要挑戰包括缺乏認識和用戶興趣、數據私隱，以及平台功能的局限性等。

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，現今科技發展一日千里，去中心化金融和元宇宙相關的新興科技與更廣泛的虛擬資產和Web3發展息息相關，有望為香港金融服務業帶來各種機遇。

其他報道

包浩斯上財年純利錄120萬元 倒退97% 不派息

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號 騰訊有份

文傳縮減數碼化市場推廣部 全年股東應佔虧損收窄至2078萬

宏利：首季內地客佔香港業務比例約三成 業務有可持續性

香港機場5月客運量升三成至407萬人次

美團據報擬發10億美元或以上債券 用於償還部分債務及擴張業務

港交所批東勝智慧城市服務執行董事石保棟未履行披露責任

巴郡減持比亞迪至5.99%

「郭老太」鄺肖卿增持新地

長橋科技發布財富管理、美股及虛擬資產一站式解決方案 料未來增長更快

TVB與騰訊視頻擴大合作 合作拍劇新增4部

阿里王子官網上載多張外國名人合照 包括林寶堅尼家族成員 昔日在港活動相片卻消失

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響 花旗調低全月預測至172.5億

大市全日沽空金額增13% 盈富沽空增1.5倍

本港5月進、出口增幅齊創4個月高 逆差擴大

華晨汽車：廉署完成調查主席吳小安 案件完結不會採取任何行動

恒指收市升45點 成交跌至一周低 北水重新轉流入 科指見兩個月收市新低

美國運通推微信支付優惠 卡會員享最多100元簽帳回贈

香港迪士尼去年收入增長1.56倍 本地入場人次創歷史新高

香港電訊：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案

滬深三大指數連跌五個交易日 創板指1700點失而復得

如祺出行通過主板上市聆訊 由廣汽及騰訊聯合發起創立

沙棘產品供應商內蒙古宇航人沙產業來港申上市