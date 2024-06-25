受惠4月底開始的中國內地勞動節「黃金周」假期，5月份所有類別客運量出現顯著增長，當中以往來東南亞、中國內地及日本錄得最高升幅。

5月份貨運量按年增長19.0%至41.6萬公噸，令機場今年每月貨運量持續錄得雙位數字按年升幅。其中出口貨運量較去年同月上升30.1%，再次成為帶動貨運量增長的主要動力。主要貿易地區之中，以往來北美、歐洲及中東的貨運量於月內錄得最明顯增長。

於今年首五個月，機場客運量為2 100萬人次，與2023年同期的低基數相比跳升58.9%。飛機起降量亦同比攀升50.5%至145 140架次；貨運量則同比增加18.0%至超過190萬公噸。

過去12個月，機場客運量為4730萬人次，較往年157.9%。飛機起降量按年上升76.3%至32.4萬架次，而貨運量則上揚13.1%至460萬公噸。

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