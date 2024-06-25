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宏利：首季內地客佔香港業務比例約三成 業務有可持續性

宏利（0945）香港在新冠疫情後加快內地訪客業務，去年內地訪客年化新造保費的市場佔有率為6.3%，較2019年提高3.7個百分點。宏利亞洲總裁兼首席執行官韋寧頓（Phil Witherington）在投資者日表示，去年內地訪客佔香港業務約四成，因為去年特別是下半年有疫後反彈因素，不認為可以持續。他指今年首季內地客佔宏利香港業務三成，可以作為未來季度的基準，因為香港可滿足內地訪客在國際保險的需求，認為業務是可持續。

韋寧頓指，宏利加強內地訪客策略，主要是因為香港和內地政府皆表明，香港在大灣區以至內地有更重要的角色，大灣區框架容許香港險企在大灣區建立保險服務中心，讓他們有信心香港可以有效地滿足內地訪客需求。宏利疫情期間為內地訪客重啟作不少準備，包括在尖沙咀開設客戶中心、聘請專注內地客戶的代理、 建立經紀渠道等。

宏利公布至2027年，亞洲業務核心股本回報率（ROE）由去年的16%增至21%，韋寧頓強調並非透過降低佣金等方法，而是改善產品結構和提升效率達致。他指5個百分點提升，其中2個百分點來自業務增長、0.5個百分點來自保障和高淨值客戶產品提高高利潤率，以及2.5個百分點來自透過數碼化和分析，提高費用效率並增強客戶體驗。宏利集團中期核心每股盈利增長目標為10%至12%，韋寧頓預期亞洲地區中期盈利會有15%的增長，有助支持集團至2027年核心股本回報增長逾18%的目標。

宏利將亞洲區的新業務價值利潤率定為超過50%，韋寧頓指今年第一季利潤率按年上升7個百分點至44%，相對大型亞洲同業逾五成，認為五成目標可以達到。他指相對出售儲蓄產品，若能出售更複雜的保障型產品，他們會有更高的利潤率，亦會對客戶帶來更高價值，進一步提升滲透率。他又指該行有環球資產管理能力，例如去年最佳表現的強積金為其北美股票基金，加上規模營運管理效率等，有助提升產品利潤率和股本回報率。

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