文化傳信（0343）公布截至3月底止全年度業績，期內由於數碼化市場推廣分部銷售額持續減少，同時亦採取行動削減成本，因此股東應佔虧損按年減少44%至2078.2萬元，不派末期息。
該集團已經就自然語言處理技術開發及生產軟件，及芯片組支付按金合共約3326.9萬元，該項無形資產用於設計及實施軟件及嵌入式芯片組，並生產多款廣泛應用於各種電子設備或應用環境的線下中文語音識別芯片。
文傳更指，因應數碼化市場推廣分部業務下行趨勢，因此會優先保留營運資金及現金，並且在業績期後，對若干間接非全資附屬公司進行清算。當中包括以5萬元人民幣出售北京匯傳網絡信息科技公司、按零代價出售飛龍芯類腦智能科技（珠海）的7%股權，並且對易奇門及北京星河引擎兩家公司進行清算，藉此減少虧損，並料完成清算後，可收回現金及資產淨值。
其他業務方面，文傳旗下出版及知識產權授權業務受惠於取得更多日本漫畫授權而增加出版銷售額，按年增加26%。零售及批發分部的收入錄得優質酒類銷售額為245.7萬元，按年下跌。
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