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寶光實業剔除特殊項目收入後 轉蝕5460萬元

寶光實業（0084）公布，截至今年3月底止全年營業額按年下跌4.7%至7.676億元；受惠於出售附屬公司CYMA及鐘表的收入等，純利按年大增8.31倍；如剔除上述特殊項目，集團就由盈轉淨虧損5460萬元。

集團旗下「時間廊」集團營業額按年上升2.6%至5.43億一元，除利息及稅項前虧損減少至260萬元；「時間廊」及「鐵達時」網上業務在大中華區繼續錄得盈利。

集團預期，全球經濟放緩、世界局勢不明朗，加上多國即將舉行重要選舉以及存在多項重大衝突，阻礙經濟復蘇；新一批的遊客及居民消費變得更為謹慎，不單止追求物有所值，更期望獲得更有趣、更多元的體驗，令日益嚴峻的鐘錶業環境雪上加霜。

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