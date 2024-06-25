集團旗下「時間廊」集團營業額按年上升2.6%至5.43億一元，除利息及稅項前虧損減少至260萬元；「時間廊」及「鐵達時」網上業務在大中華區繼續錄得盈利。

集團預期，全球經濟放緩、世界局勢不明朗，加上多國即將舉行重要選舉以及存在多項重大衝突，阻礙經濟復蘇；新一批的遊客及居民消費變得更為謹慎，不單止追求物有所值，更期望獲得更有趣、更多元的體驗，令日益嚴峻的鐘錶業環境雪上加霜。

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