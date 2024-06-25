moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中港照相全年收少賺27% 末期息1仙

中港照相器材集團（1123） 公布1，截至2024年3月底止的2024財年全年收益按年增加2.1%至11.02億元，股東應佔淨利潤為2980萬元，按年減少27%，每股盈利為2.51仙，派付末期股息每股普通股1港仙。

毛利率由上年度的24.6%升至本年度的25.3%，主因是攝影及技術服務分部的銷售比例增加，而與其他分部比較，該分部的毛利率相對較高。就經營分類而言，產品銷量收入約5836萬元，按年升4%；服務收入約3304萬元，按年減9.4%；投資虧損約520萬元，按年減少29.6%；企業及其他分類虧損增大2.7%至5581萬元。

該公司的股東應佔淨利潤為港幣2,980萬元，扣除政府於上年度授予的保就業計劃津貼的股東應佔相關部分930萬元、業主於本年度提供的租金優惠20萬元及上年度的租金優惠150萬元，以及分別為580萬元虧損及590萬元收益的本年度及上年度投資物業估值調整，本年度股東應佔淨利潤為3,540萬元，較上年度的2,410萬元增加46.9%

該公司指，「疫情」結束後隨著商業和社會活動恢復正常，攝影產品、攝影及技術服務、企業對企業商用及專業影音產品以及專業影音顧問及訂製、設計及安裝服務分部出現強勁的銷售動力。相反，由於經濟前景不明朗，加上香港股市表現低迷，物業市場亦見呆滯，整體消費市道仍然疲弱。疫情期間大幅增長的消費電子產品及家用電器分部本年度表現下滑。

其他報道

寶光實業剔除特殊項目收入後 轉蝕5460萬元

金融學院：八成半受訪金融機構擬未來3年將虛擬資產納入核心業務營運

包浩斯上財年純利錄120萬元 倒退97% 不派息

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號　騰訊有份

文傳縮減數碼化市場推廣部 全年股東應佔虧損收窄至2078萬

宏利：首季內地客佔香港業務比例約三成 業務有可持續性

香港機場5月客運量升三成至407萬人次

美團據報擬發10億美元或以上債券 用於償還部分債務及擴張業務

港交所批東勝智慧城市服務執行董事石保棟未履行披露責任

巴郡減持比亞迪至5.99%

「郭老太」鄺肖卿增持新地

長橋科技發布財富管理、美股及虛擬資產一站式解決方案 料未來增長更快

TVB與騰訊視頻擴大合作  合作拍劇新增4部

阿里王子官網上載多張外國名人合照 包括林寶堅尼家族成員 昔日在港活動相片卻消失

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響 花旗調低全月預測至172.5億

大市全日沽空金額增13% 盈富沽空增1.5倍

本港5月進、出口增幅齊創4個月高 逆差擴大

華晨汽車：廉署完成調查主席吳小安 案件完結不會採取任何行動

恒指收市升45點 成交跌至一周低 北水重新轉流入 科指見兩個月收市新低

美國運通推微信支付優惠 卡會員享最多100元簽帳回贈

香港迪士尼去年收入增長1.56倍 本地入場人次創歷史新高

香港電訊：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案

滬深三大指數連跌五個交易日 創板指1700點失而復得