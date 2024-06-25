毛利率由上年度的24.6%升至本年度的25.3%，主因是攝影及技術服務分部的銷售比例增加，而與其他分部比較，該分部的毛利率相對較高。就經營分類而言，產品銷量收入約5836萬元，按年升4%；服務收入約3304萬元，按年減9.4%；投資虧損約520萬元，按年減少29.6%；企業及其他分類虧損增大2.7%至5581萬元。

該公司的股東應佔淨利潤為港幣2,980萬元，扣除政府於上年度授予的保就業計劃津貼的股東應佔相關部分930萬元、業主於本年度提供的租金優惠20萬元及上年度的租金優惠150萬元，以及分別為580萬元虧損及590萬元收益的本年度及上年度投資物業估值調整，本年度股東應佔淨利潤為3,540萬元，較上年度的2,410萬元增加46.9%

該公司指，「疫情」結束後隨著商業和社會活動恢復正常，攝影產品、攝影及技術服務、企業對企業商用及專業影音產品以及專業影音顧問及訂製、設計及安裝服務分部出現強勁的銷售動力。相反，由於經濟前景不明朗，加上香港股市表現低迷，物業市場亦見呆滯，整體消費市道仍然疲弱。疫情期間大幅增長的消費電子產品及家用電器分部本年度表現下滑。

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