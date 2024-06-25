moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

安全貨倉全年虧損1.23億元 末期息4.5仙

安全貨倉（0237）公布截至今年3月底止全年業績。期內收入1.77億元，按年升20.25%。其中貨倉營運收入為1728.4萬元，按年下跌15%，並轉盈為虧；物業投資收入為1.12億，財務投資收入為4809.7萬元。年內股東應佔虧損1.23億元，較上年同期減少35。每股虧損0.3元，宣派末期股息4.5仙。

安全貨倉分析，疫情後，本港經濟復蘇未及預期，企業普遍保持觀望及保守營業策略。因此集團貨倉營運分部業務較去年相比錄得相當幅度下跌，表現較為失望。物業投資分部，集團主要投資物業振萬廣場。續租租金面對較大壓力，反映本港辦公室市場疲弱情況。財務投資分部方面，業績因利率上升及財務投資公平值虧損減少而有所回升，收入增加絕大部分來自存款利息收入增加。

安全貨倉稱，鑑於利率高企及全球經濟不明朗持續，集團年內大部分現金分配至銀行定期存款，以賺取較穩定收入，抵禦負面經濟環境的影響。

其他報道

寶光實業剔除特殊項目收入後 轉蝕5460萬元

金融學院：八成半受訪金融機構擬未來3年將虛擬資產納入核心業務營運

包浩斯上財年純利錄120萬元 倒退97% 不派息

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號　騰訊有份

文傳縮減數碼化市場推廣部 全年股東應佔虧損收窄至2078萬

宏利：首季內地客佔香港業務比例約三成 業務有可持續性

香港機場5月客運量升三成至407萬人次

美團據報擬發10億美元或以上債券 用於償還部分債務及擴張業務

港交所批東勝智慧城市服務執行董事石保棟未履行披露責任

巴郡減持比亞迪至5.99%

「郭老太」鄺肖卿增持新地

長橋科技發布財富管理、美股及虛擬資產一站式解決方案 料未來增長更快

TVB與騰訊視頻擴大合作  合作拍劇新增4部

阿里王子官網上載多張外國名人合照 包括林寶堅尼家族成員 昔日在港活動相片卻消失

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響 花旗調低全月預測至172.5億

大市全日沽空金額增13% 盈富沽空增1.5倍

本港5月進、出口增幅齊創4個月高 逆差擴大

華晨汽車：廉署完成調查主席吳小安 案件完結不會採取任何行動

恒指收市升45點 成交跌至一周低 北水重新轉流入 科指見兩個月收市新低

美國運通推微信支付優惠 卡會員享最多100元簽帳回贈

香港迪士尼去年收入增長1.56倍 本地入場人次創歷史新高

香港電訊：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案

滬深三大指數連跌五個交易日 創板指1700點失而復得