安全貨倉（0237）公布截至今年3月底止全年業績。期內收入1.77億元，按年升20.25%。其中貨倉營運收入為1728.4萬元，按年下跌15%，並轉盈為虧；物業投資收入為1.12億，財務投資收入為4809.7萬元。年內股東應佔虧損1.23億元，較上年同期減少35。每股虧損0.3元，宣派末期股息4.5仙。
安全貨倉分析，疫情後，本港經濟復蘇未及預期，企業普遍保持觀望及保守營業策略。因此集團貨倉營運分部業務較去年相比錄得相當幅度下跌，表現較為失望。物業投資分部，集團主要投資物業振萬廣場。續租租金面對較大壓力，反映本港辦公室市場疲弱情況。財務投資分部方面，業績因利率上升及財務投資公平值虧損減少而有所回升，收入增加絕大部分來自存款利息收入增加。
安全貨倉稱，鑑於利率高企及全球經濟不明朗持續，集團年內大部分現金分配至銀行定期存款，以賺取較穩定收入，抵禦負面經濟環境的影響。
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