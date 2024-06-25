安全貨倉分析，疫情後，本港經濟復蘇未及預期，企業普遍保持觀望及保守營業策略。因此集團貨倉營運分部業務較去年相比錄得相當幅度下跌，表現較為失望。物業投資分部，集團主要投資物業振萬廣場。續租租金面對較大壓力，反映本港辦公室市場疲弱情況。財務投資分部方面，業績因利率上升及財務投資公平值虧損減少而有所回升，收入增加絕大部分來自存款利息收入增加。

安全貨倉稱，鑑於利率高企及全球經濟不明朗持續，集團年內大部分現金分配至銀行定期存款，以賺取較穩定收入，抵禦負面經濟環境的影響。

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